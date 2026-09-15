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Мышь UGREEN 2.4G Portable Wireless Mouse MU105 Deep Blue (90550) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь UGREEN 2.4G Portable Wireless Mouse MU105 Deep Blue (90550)

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Мышь UGREEN 2.4G Portable Wireless Mouse MU105 Deep Blue (90550) - фото 1
Мышь UGREEN 2.4G Portable Wireless Mouse MU105 Deep Blue (90550) - фото 2
Мышь UGREEN 2.4G Portable Wireless Mouse MU105 Deep Blue (90550) - фото 3
Мышь UGREEN 2.4G Portable Wireless Mouse MU105 Deep Blue (90550) - фото 4
Мышь UGREEN 2.4G Portable Wireless Mouse MU105 Deep Blue (90550) - фото 5
Мышь UGREEN 2.4G Portable Wireless Mouse MU105 Deep Blue (90550) - фото 6
Мышь UGREEN 2.4G Portable Wireless Mouse MU105 Deep Blue (90550) - фото 7
Мышь UGREEN 2.4G Portable Wireless Mouse MU105 Deep Blue (90550) - фото 8
Мышь UGREEN 2.4G Portable Wireless Mouse MU105 Deep Blue (90550) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь UGREEN 2.4G Portable Wireless Mouse MU105 Deep Blue (90550) - фото 1
  • Мышь UGREEN 2.4G Portable Wireless Mouse MU105 Deep Blue (90550) - фото 2
  • Мышь UGREEN 2.4G Portable Wireless Mouse MU105 Deep Blue (90550) - фото 3
  • Мышь UGREEN 2.4G Portable Wireless Mouse MU105 Deep Blue (90550) - фото 4
  • Мышь UGREEN 2.4G Portable Wireless Mouse MU105 Deep Blue (90550) - фото 5
  • Мышь UGREEN 2.4G Portable Wireless Mouse MU105 Deep Blue (90550) - фото 6
  • Мышь UGREEN 2.4G Portable Wireless Mouse MU105 Deep Blue (90550) - фото 7
  • Мышь UGREEN 2.4G Portable Wireless Mouse MU105 Deep Blue (90550) - фото 8
  • Мышь UGREEN 2.4G Portable Wireless Mouse MU105 Deep Blue (90550) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660380
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х2
Вес, г.
200

Описание товара Мышь UGREEN 2.4G Portable Wireless Mouse MU105 Deep Blue (90550)

Компьютерная мышь Ugreen MU105 совместима с такими устройствами, как ПК, ноутбук и мобильные устройства с поддержкой OTG. Он работает с большинством операционных систем, таких как Windows, macOS, Android, Linux, HarmonyOS, iPadOS. Компьютерная мышь MU105 обменивается данными с помощью сигнала, передаваемого с USB-адаптера с частотой 2,4 ГГц и радиусом действия до 10 м.

Отзывы о товаре Мышь UGREEN 2.4G Portable Wireless Mouse MU105 Deep Blue (90550)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерная мышь Ugreen MU105 совместима с такими устройствами, как ПК, ноутбук и мобильные устройства с поддержкой OTG. Он работает с большинством операционных систем, таких как Windows, macOS, Android, Linux, HarmonyOS, iPadOS. Компьютерная мышь MU105 обменивается данными с помощью сигнала, передаваемого с USB-адаптера с частотой 2,4 ГГц и радиусом действия до 10 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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