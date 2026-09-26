Мышь GMNG XM007 черный/серый (7but)
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Характеристики
Описание товара Мышь GMNG XM007 черный/серый (7but)
Мышь GMNG — это превосходный выбор для геймеров, ценящих надежность и точность. С длиной провода 1.8 метра, она обеспечивает комфортное подключение к ПК, не создавая лишних ограничений в движении. Эта мышь разработана специально для правшей, гарантируя удобный и естественный захват. GMNG оснащена современным оптическим сенсором с разрешением 10000 dpi, что позволяет отслеживать малейшие движения с высочайшей точностью. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает минимальную задержку, что особенно важно в динамичных игровых ситуациях. Элегантный черный цвет придаёт мыши стильный и универсальный внешний вид, который идеально впишется в любой игровой сетап. Бренд GMNG известен своим вниманием к качеству и деталям, и эта модель не исключение. Мышь GMNG — это надежный инструмент для любого геймера, стремящегося к превосходным результатам.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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