Мышь Acer OMR205 (ZL.MCEEE.02K) фиолетовый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
фиолетовый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб.
В наличии
Код товара: 727412
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800 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
фиолетовый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х4
Вес, г.
150
Описание товара Мышь Acer OMR205 (ZL.MCEEE.02K) фиолетовый
Мышь беспроводная Acer OMR205 – это функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником для работы и развлечений. Беспроводное подключение: мышь Acer OMR205 оснащена радиоканалом, что обеспечивает свободу передвижения и отсутствие проводов. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 метров, что позволяет комфортно работать на любом расстоянии от компьютера. Оптический сенсор с разрешением 1200 dpi: мышь обеспечивает точное и плавное движение курсора, что важно для комфортной работы с графическими и веб-приложениями. В целом, мышь беспроводная Acer OMR205 – это надежный и функциональный выбор для тех, кто ценит комфорт и удобство в работе.
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
фиолетовый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Мышь беспроводная Acer OMR205 – это функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником для работы и развлечений. Беспроводное подключение: мышь Acer OMR205 оснащена радиоканалом, что обеспечивает свободу передвижения и отсутствие проводов. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 метров, что позволяет комфортно работать на любом расстоянии от компьютера. Оптический сенсор с разрешением 1200 dpi: мышь обеспечивает точное и плавное движение курсора, что важно для комфортной работы с графическими и веб-приложениями. В целом, мышь беспроводная Acer OMR205 – это надежный и функциональный выбор для тех, кто ценит комфорт и удобство в работе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
Мышь Acer OMR205 (ZL.MCEEE.02K) фиолетовый - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 800 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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