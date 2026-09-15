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Мышь UGREEN MU105-90671 Dusty Blue (90671) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь UGREEN MU105-90671 Dusty Blue (90671)

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Мышь UGREEN MU105-90671 Dusty Blue (90671) - фото 1
Мышь UGREEN MU105-90671 Dusty Blue (90671) - фото 2
Мышь UGREEN MU105-90671 Dusty Blue (90671) - фото 3
Мышь UGREEN MU105-90671 Dusty Blue (90671) - фото 4
Мышь UGREEN MU105-90671 Dusty Blue (90671) - фото 5
Мышь UGREEN MU105-90671 Dusty Blue (90671) - фото 6
Мышь UGREEN MU105-90671 Dusty Blue (90671) - фото 7
Мышь UGREEN MU105-90671 Dusty Blue (90671) - фото 8
Мышь UGREEN MU105-90671 Dusty Blue (90671) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
голубой
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь UGREEN MU105-90671 Dusty Blue (90671) - фото 1
  • Мышь UGREEN MU105-90671 Dusty Blue (90671) - фото 2
  • Мышь UGREEN MU105-90671 Dusty Blue (90671) - фото 3
  • Мышь UGREEN MU105-90671 Dusty Blue (90671) - фото 4
  • Мышь UGREEN MU105-90671 Dusty Blue (90671) - фото 5
  • Мышь UGREEN MU105-90671 Dusty Blue (90671) - фото 6
  • Мышь UGREEN MU105-90671 Dusty Blue (90671) - фото 7
  • Мышь UGREEN MU105-90671 Dusty Blue (90671) - фото 8
  • Мышь UGREEN MU105-90671 Dusty Blue (90671) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656540
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
голубой
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х9
Вес, г.
151

Описание товара Мышь UGREEN MU105-90671 Dusty Blue (90671)

Мышь Ugreen MU105 Blue (90671) оснащена лазерным датчиком. Благодаря этому манипулятор можно использовать на любом типе поверхности без снижения скорости отклика. Максимальное разрешение сенсора составляет 2400 dpi, за счет чего выполнение пользовательских команд происходит без задержки. Показатель можно изменять, выбирая из четырех уровней в зависимости от потребностей. Конструкция модели позволяет одинаково комфортно работать как правой, так и левой рукой. В устройстве реализована беспроводная связь посредством Bluetooth-адаптера. В качестве интерфейса подключения используется USB-порт. Радиус действия составляет 10 м.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь UGREEN MU105-90671 Dusty Blue (90671)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
голубой
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Ugreen MU105 Blue (90671) оснащена лазерным датчиком. Благодаря этому манипулятор можно использовать на любом типе поверхности без снижения скорости отклика. Максимальное разрешение сенсора составляет 2400 dpi, за счет чего выполнение пользовательских команд происходит без задержки. Показатель можно изменять, выбирая из четырех уровней в зависимости от потребностей. Конструкция модели позволяет одинаково комфортно работать как правой, так и левой рукой. В устройстве реализована беспроводная связь посредством Bluetooth-адаптера. В качестве интерфейса подключения используется USB-порт. Радиус действия составляет 10 м.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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