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Мышь беспроводная Canyon CNS-CMSW09DG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь беспроводная Canyon CNS-CMSW09DG

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Мышь беспроводная Canyon CNS-CMSW09DG - фото 1
Мышь беспроводная Canyon CNS-CMSW09DG - фото 2
Мышь беспроводная Canyon CNS-CMSW09DG - фото 3
Мышь беспроводная Canyon CNS-CMSW09DG - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Мышь беспроводная Canyon CNS-CMSW09DG - фото 1
  • Мышь беспроводная Canyon CNS-CMSW09DG - фото 2
  • Мышь беспроводная Canyon CNS-CMSW09DG - фото 3
  • Мышь беспроводная Canyon CNS-CMSW09DG - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 492928
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мышь беспроводная Canyon CNS-CMSW09DG
800 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Canyon
Тип товара
Размеры в упаковке, см
20х15х1
Вес, г.
130

Описание товара Мышь беспроводная Canyon CNS-CMSW09DG

Мышь беспроводная Canyon CNS-CMSW09 выглядит очень привлекательно. Ее корпус из пластика имеет плавные скругленные формы и подходит для использования правой рукой. Мягкое и приятное на ощупь покрытие мыши делает ее использование исключительно приятным. Кроме привлекательного дизайна, модель может «похвастаться» достойным офисным функционалом. Она состоит из 6 кнопок и оптического светодиодного датчика PixArt FCT3065-XYD с разрешением до 1500 dpi. Клавиши модели отличаются от прочих бесшумным ходом. Это значит, что вы не услышите раздражающего «клацанья» и сможете сосредоточиться на работе. Ресурс службы кнопок беспроводной мыши Canyon CNS-CMSW09 рассчитан на 3 млн нажатий. Еще один плюс модели заключается в вариативности использования: к компьютеру ее можно подключать за счет интерфейсов Bluetooth и USB на выбор.

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Canyon CNS-CMSW09DG




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Характеристики
Бренд
Canyon
Тип товара
Описание
Мышь беспроводная Canyon CNS-CMSW09 выглядит очень привлекательно. Ее корпус из пластика имеет плавные скругленные формы и подходит для использования правой рукой. Мягкое и приятное на ощупь покрытие мыши делает ее использование исключительно приятным. Кроме привлекательного дизайна, модель может «похвастаться» достойным офисным функционалом. Она состоит из 6 кнопок и оптического светодиодного датчика PixArt FCT3065-XYD с разрешением до 1500 dpi. Клавиши модели отличаются от прочих бесшумным ходом. Это значит, что вы не услышите раздражающего «клацанья» и сможете сосредоточиться на работе. Ресурс службы кнопок беспроводной мыши Canyon CNS-CMSW09 рассчитан на 3 млн нажатий. Еще один плюс модели заключается в вариативности использования: к компьютеру ее можно подключать за счет интерфейсов Bluetooth и USB на выбор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь беспроводная Canyon CNS-CMSW09DG - данный товар вы можете купить по цене 800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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