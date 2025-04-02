Мышь Acer OMR050 (ZL.MCEEE.00B) черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб.
В наличии
Код товара: 397117
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
820 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xААА
Габариты (ШxВxД), мм
100х62х38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х5
Вес, г.
110
Описание товара Мышь Acer OMR050 (ZL.MCEEE.00B) черный
Мышь беспроводная Acer OMR050 – небольшой удобный прибор с пластиковым корпусом и конструкцией для хвата правой рукой. Устройство оснащено шестью кнопками, включая боковые клавиши. Вы можете регулировать разрешение сенсора в пределах от 800 dpi до 1600 dpi. Модель Acer OMR050 действует от пальчиковой батарейки, подключаясь к ПК с помощью USB-ресивера. Работа осуществляется по технологии Bluetooth на расстоянии 10 метров. Элемент питания входит в комплект. Мышь весит всего 62 г и обладает размерами 6.15x3.8x10 см.
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Теги товара: С bluetooth
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xААА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
100х62х38
Страна производитель
Китай
Мышь беспроводная Acer OMR050 – небольшой удобный прибор с пластиковым корпусом и конструкцией для хвата правой рукой. Устройство оснащено шестью кнопками, включая боковые клавиши. Вы можете регулировать разрешение сенсора в пределах от 800 dpi до 1600 dpi. Модель Acer OMR050 действует от пальчиковой батарейки, подключаясь к ПК с помощью USB-ресивера. Работа осуществляется по технологии Bluetooth на расстоянии 10 метров. Элемент питания входит в комплект. Мышь весит всего 62 г и обладает размерами 6.15x3.8x10 см.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, Розовые
Теги товара: С bluetooth
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, Розовые
Теги товара: С bluetooth
Достоинства:
Комментарий:
Из плюсов имеется наличие блютуз, права без инструкции разобраться не вышло. из минусов, критична к рабочей поверхности, на столе, курсор прыгает, только на коврике или на однородной поверхности. не удачно сделана крышка батарейки.
Достоинства:
Комментарий:
Мышь отличная, цена, качество
Достоинства:
Комментарий:
хорошая рабочая мышка, блютуз планшета легко ее нашёл
Достоинства:
Комментарий:
В магазине 1300 Беру уже 2 раз эту модель, у прошлой потерялся свисток
Достоинства:
Комментарий:
хорошая мышка. удобная и приятная на ощупь
Достоинства:
Комментарий:
Годная мышь по хорошей цене. Работает как от собственного приёмопередатчика так и от bluetooth. Проблем пока не заметил ни на десктопе ни на ноутбуке. Заказал вторую такую же.
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее, работает без глюков как от плота, таки через блютуз.
Достоинства:
Комментарий:
Aser работает и по приёмнику , и по блютуз. (Решил для разнообразия взять sven, да кнопки тихие , а колёсико, как у сто рублёвой мышки. Да ещё и изо сна не выходит).Так что после неудачной покупки взял через несколько дней опять OMR050. Это уже третья OMR050 , т.к в семье несколько ноутбуков, пока всё устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
В целом хорошая удобная мышь за свои деньги. Но при подъеме мыши со стола, курсор сразу срывается и бегает по экрану. Уменьшение чувствительности на самой мыши и в настройках ноута немного сгладило проблему, но не решила. Для сравнения у младшей модели omro020, которой пользуюсь уже много лет, такой проблемы нет.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь от известного бренда. Справляется со всеми задачами, можно поработать и даже поиграть. В комплекте всё необходимое. Учитывая цену, мышь просто супер! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
обычная универсальная мышь. либо блютус либо радио.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка, сразу получилось присоединить по блютуз. Вначале из жадности я купила другую мышь, тоже было написано, что блютуз, ага, как бы не так, пришлось сдавать и заказывать нормальную :). В руке удобная. В комплекте батарейка, приятно :)
Достоинства:
Комментарий:
Очень обрадовала возможность подключаться по блютуз (в прошлых моделях от acer такого не было), подключается быстро
Достоинства:
Комментарий:
Покупалась на замену мыши xiaomi mi silence, как итог: acer - более точная мышь, с xiaomi было тяжело наводиться, с этой гораздо проще, в комплекте идёт батарейка, (с xiaomi батареек не было, их надо было докупать отдельно). В общем, acer оправдал надежды, хорошая мышь
Мышь Acer OMR050 (ZL.MCEEE.00B) черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 820 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь Acer OMR050 (ZL.MCEEE.00B) черный
Достоинства:
Комментарий:
Из плюсов имеется наличие блютуз, права без инструкции разобраться не вышло. из минусов, критична к рабочей поверхности, на столе, курсор прыгает, только на коврике или на однородной поверхности. не удачно сделана крышка батарейки.
Достоинства:
Комментарий:
Мышь отличная, цена, качество
Достоинства:
Комментарий:
хорошая рабочая мышка, блютуз планшета легко ее нашёл
Достоинства:
Комментарий:
В магазине 1300 Беру уже 2 раз эту модель, у прошлой потерялся свисток
Достоинства:
Комментарий:
хорошая мышка. удобная и приятная на ощупь
Достоинства:
Комментарий:
Годная мышь по хорошей цене. Работает как от собственного приёмопередатчика так и от bluetooth. Проблем пока не заметил ни на десктопе ни на ноутбуке. Заказал вторую такую же.
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее, работает без глюков как от плота, таки через блютуз.
Достоинства:
Комментарий:
Aser работает и по приёмнику , и по блютуз. (Решил для разнообразия взять sven, да кнопки тихие , а колёсико, как у сто рублёвой мышки. Да ещё и изо сна не выходит).Так что после неудачной покупки взял через несколько дней опять OMR050. Это уже третья OMR050 , т.к в семье несколько ноутбуков, пока всё устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
В целом хорошая удобная мышь за свои деньги. Но при подъеме мыши со стола, курсор сразу срывается и бегает по экрану. Уменьшение чувствительности на самой мыши и в настройках ноута немного сгладило проблему, но не решила. Для сравнения у младшей модели omro020, которой пользуюсь уже много лет, такой проблемы нет.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь от известного бренда. Справляется со всеми задачами, можно поработать и даже поиграть. В комплекте всё необходимое. Учитывая цену, мышь просто супер! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
обычная универсальная мышь. либо блютус либо радио.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка, сразу получилось присоединить по блютуз. Вначале из жадности я купила другую мышь, тоже было написано, что блютуз, ага, как бы не так, пришлось сдавать и заказывать нормальную :). В руке удобная. В комплекте батарейка, приятно :)
Достоинства:
Комментарий:
Очень обрадовала возможность подключаться по блютуз (в прошлых моделях от acer такого не было), подключается быстро
Достоинства:
Комментарий:
Покупалась на замену мыши xiaomi mi silence, как итог: acer - более точная мышь, с xiaomi было тяжело наводиться, с этой гораздо проще, в комплекте идёт батарейка, (с xiaomi батареек не было, их надо было докупать отдельно). В общем, acer оправдал надежды, хорошая мышь