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Мышь Acer OMR050 (ZL.MCEEE.00B) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Acer OMR050 (ZL.MCEEE.00B) черный

15 Отзывы
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Мышь Acer OMR050 (ZL.MCEEE.00B) черный - фото 1
Мышь Acer OMR050 (ZL.MCEEE.00B) черный - фото 2
Мышь Acer OMR050 (ZL.MCEEE.00B) черный - фото 3
Мышь Acer OMR050 (ZL.MCEEE.00B) черный - фото 4
Мышь Acer OMR050 (ZL.MCEEE.00B) черный - фото 5
Мышь Acer OMR050 (ZL.MCEEE.00B) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
  • Мышь Acer OMR050 (ZL.MCEEE.00B) черный - фото 1
  • Мышь Acer OMR050 (ZL.MCEEE.00B) черный - фото 2
  • Мышь Acer OMR050 (ZL.MCEEE.00B) черный - фото 3
  • Мышь Acer OMR050 (ZL.MCEEE.00B) черный - фото 4
  • Мышь Acer OMR050 (ZL.MCEEE.00B) черный - фото 5
  • Мышь Acer OMR050 (ZL.MCEEE.00B) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 397117
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Acer OMR050 (ZL.MCEEE.00B) черный
820 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xААА
Габариты (ШxВxД), мм
100х62х38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х5
Вес, г.
110

Описание товара Мышь Acer OMR050 (ZL.MCEEE.00B) черный

Мышь беспроводная Acer OMR050 – небольшой удобный прибор с пластиковым корпусом и конструкцией для хвата правой рукой. Устройство оснащено шестью кнопками, включая боковые клавиши. Вы можете регулировать разрешение сенсора в пределах от 800 dpi до 1600 dpi. Модель Acer OMR050 действует от пальчиковой батарейки, подключаясь к ПК с помощью USB-ресивера. Работа осуществляется по технологии Bluetooth на расстоянии 10 метров. Элемент питания входит в комплект. Мышь весит всего 62 г и обладает размерами 6.15x3.8x10 см.



Теги товара: С bluetooth

Отзывы о товаре Мышь Acer OMR050 (ZL.MCEEE.00B) черный

Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Из плюсов имеется наличие блютуз, права без инструкции разобраться не вышло. из минусов, критична к рабочей поверхности, на столе, курсор прыгает, только на коврике или на однородной поверхности. не удачно сделана крышка батарейки.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Надежда Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь отличная, цена, качество
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая рабочая мышка, блютуз планшета легко ее нашёл
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
В магазине 1300 Беру уже 2 раз эту модель, у прошлой потерялся свисток
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая мышка. удобная и приятная на ощупь
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Сергей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Годная мышь по хорошей цене. Работает как от собственного приёмопередатчика так и от bluetooth. Проблем пока не заметил ни на десктопе ни на ноутбуке. Заказал вторую такую же.
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
качество хорошее, работает без глюков как от плота, таки через блютуз.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2024
Владислав Е.

Достоинства:


Комментарий:
Aser работает и по приёмнику , и по блютуз. (Решил для разнообразия взять sven, да кнопки тихие , а колёсико, как у сто рублёвой мышки. Да ещё и изо сна не выходит).Так что после неудачной покупки взял через несколько дней опять OMR050. Это уже третья OMR050 , т.к в семье несколько ноутбуков, пока всё устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2024
Дамир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
В целом хорошая удобная мышь за свои деньги. Но при подъеме мыши со стола, курсор сразу срывается и бегает по экрану. Уменьшение чувствительности на самой мыши и в настройках ноута немного сгладило проблему, но не решила. Для сравнения у младшей модели omro020, которой пользуюсь уже много лет, такой проблемы нет.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2023
Ринат Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2023
Роман Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь от известного бренда. Справляется со всеми задачами, можно поработать и даже поиграть. В комплекте всё необходимое. Учитывая цену, мышь просто супер! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2023
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
обычная универсальная мышь. либо блютус либо радио.
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2023
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка, сразу получилось присоединить по блютуз. Вначале из жадности я купила другую мышь, тоже было написано, что блютуз, ага, как бы не так, пришлось сдавать и заказывать нормальную :). В руке удобная. В комплекте батарейка, приятно :)
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2023
Кристина П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень обрадовала возможность подключаться по блютуз (в прошлых моделях от acer такого не было), подключается быстро
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2023
Амиль С.

Достоинства:


Комментарий:
Покупалась на замену мыши xiaomi mi silence, как итог: acer - более точная мышь, с xiaomi было тяжело наводиться, с этой гораздо проще, в комплекте идёт батарейка, (с xiaomi батареек не было, их надо было докупать отдельно). В общем, acer оправдал надежды, хорошая мышь



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xААА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
100х62х38
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Acer OMR050 – небольшой удобный прибор с пластиковым корпусом и конструкцией для хвата правой рукой. Устройство оснащено шестью кнопками, включая боковые клавиши. Вы можете регулировать разрешение сенсора в пределах от 800 dpi до 1600 dpi. Модель Acer OMR050 действует от пальчиковой батарейки, подключаясь к ПК с помощью USB-ресивера. Работа осуществляется по технологии Bluetooth на расстоянии 10 метров. Элемент питания входит в комплект. Мышь весит всего 62 г и обладает размерами 6.15x3.8x10 см.


Теги товара: С bluetooth
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Из плюсов имеется наличие блютуз, права без инструкции разобраться не вышло. из минусов, критична к рабочей поверхности, на столе, курсор прыгает, только на коврике или на однородной поверхности. не удачно сделана крышка батарейки.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Надежда Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь отличная, цена, качество
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая рабочая мышка, блютуз планшета легко ее нашёл
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
В магазине 1300 Беру уже 2 раз эту модель, у прошлой потерялся свисток
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая мышка. удобная и приятная на ощупь
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Сергей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Годная мышь по хорошей цене. Работает как от собственного приёмопередатчика так и от bluetooth. Проблем пока не заметил ни на десктопе ни на ноутбуке. Заказал вторую такую же.
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
качество хорошее, работает без глюков как от плота, таки через блютуз.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2024
Владислав Е.

Достоинства:


Комментарий:
Aser работает и по приёмнику , и по блютуз. (Решил для разнообразия взять sven, да кнопки тихие , а колёсико, как у сто рублёвой мышки. Да ещё и изо сна не выходит).Так что после неудачной покупки взял через несколько дней опять OMR050. Это уже третья OMR050 , т.к в семье несколько ноутбуков, пока всё устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2024
Дамир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
В целом хорошая удобная мышь за свои деньги. Но при подъеме мыши со стола, курсор сразу срывается и бегает по экрану. Уменьшение чувствительности на самой мыши и в настройках ноута немного сгладило проблему, но не решила. Для сравнения у младшей модели omro020, которой пользуюсь уже много лет, такой проблемы нет.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2023
Ринат Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2023
Роман Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь от известного бренда. Справляется со всеми задачами, можно поработать и даже поиграть. В комплекте всё необходимое. Учитывая цену, мышь просто супер! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2023
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
обычная универсальная мышь. либо блютус либо радио.
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2023
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка, сразу получилось присоединить по блютуз. Вначале из жадности я купила другую мышь, тоже было написано, что блютуз, ага, как бы не так, пришлось сдавать и заказывать нормальную :). В руке удобная. В комплекте батарейка, приятно :)
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2023
Кристина П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень обрадовала возможность подключаться по блютуз (в прошлых моделях от acer такого не было), подключается быстро
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2023
Амиль С.

Достоинства:


Комментарий:
Покупалась на замену мыши xiaomi mi silence, как итог: acer - более точная мышь, с xiaomi было тяжело наводиться, с этой гораздо проще, в комплекте идёт батарейка, (с xiaomi батареек не было, их надо было докупать отдельно). В общем, acer оправдал надежды, хорошая мышь


Мышь Acer OMR050 (ZL.MCEEE.00B) черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 820 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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