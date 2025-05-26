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Мышь A4Tech Fstyler FG10 белый/серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Fstyler FG10 белый/серый

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Мышь A4Tech Fstyler FG10 белый/серый - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FG10 белый/серый - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FG10 белый/серый - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FG10 белый/серый - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FG10 белый/серый - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FG10 белый/серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
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  • Мышь A4Tech Fstyler FG10 белый/серый - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10 белый/серый - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10 белый/серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 256069
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь A4Tech Fstyler FG10 белый/серый
800 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
35х64х108
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х4
Вес, г.
167

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG10 белый/серый

Мышь A4TECH — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы с ПК. Выполненная в элегантном белом цвете, она станет отличным дополнением к любому рабочему месту. Благодаря своему симметричному дизайну, она подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфортное использование всем пользователям. Мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что гарантирует плавное и точное перемещение курсора на экране. Беспроводное подключение через радиоканал обеспечивает свободу передвижения в радиусе до 15 метров, что позволяет удобно работать без необходимости следить за проводами. С легкой конструкцией весом всего 67 граммов, мышь не утяжеляет руку при длительном использовании. Работает устройство от одной батарейки типа AA, что обеспечивает долгую автономную работу. Внимание: кнопки мыши не являются бесшумными, но их четкий тактильный отклик обеспечивает уверенность при работе. Мышь A4TECH — это надежное и доступное решение для ежедневных задач на компьютере.



Теги товара: Для левшей, Белые

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG10 белый/серый

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Денис О.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарные мышки за свои деньги.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Вячеслав З.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакована, товар рабочий
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2024
Ирина Казанцева

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка, но я бы не сказала, что она беззвучная. Но по сравнению с моей старой мышкой звучит тише
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Для простых офисных рабочих задач сойдет.
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2023
Илья П.

Достоинства:


Комментарий:
В общем и целом нормальнач мышь
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2023
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
классная мышка, удобная, компактная, точная, жкономит батарейку
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2023
Любовь Г.

Достоинства:


Комментарий:
Классная мышка, в руке как влитая, работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2023
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Меня мышь устраивает - искала небольшую к рабочему ноутбуку. Выглядит аккуратно, работает без сбоев. Есть кнопка выключения - удобно, если нужно срочно куда-то бежать с ноутом. Немного жаль, что приемник от нее темный - брала специально белую, к белому ноуту, а тут такое несовпадение.
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышь, но лучше брать беззвучную этой серии и бренда, чуть подороже. Если вам не принципиален звук клавиш, то этот вариант будет идеальным.
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2023
Селиванова Марина

Достоинства:


Комментарий:
Легко и мягко нажимать на кнопки, нажатие сопровождается тихим звуком клика. Все устраивает!
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2022
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая бюджетная беспроводная мыша. Если игровые мыши a4tech и вызывают вопросы, то обычные офисные грызуны у них достаточно надежны и дешевы.
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2022
Ярослав П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь до 500₽ Одна из лучших соеди конкурентов
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2022
ПД УДАЛЕНЫ

Достоинства:


Комментарий:
хорошая удобная мышь, никаких дефектов
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2022
Никулин Р.

Достоинства:


Комментарий:
Классная беспроводная мышь, подойдёт для работы и учебы идеально.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
35х64х108
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы с ПК. Выполненная в элегантном белом цвете, она станет отличным дополнением к любому рабочему месту. Благодаря своему симметричному дизайну, она подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфортное использование всем пользователям. Мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что гарантирует плавное и точное перемещение курсора на экране. Беспроводное подключение через радиоканал обеспечивает свободу передвижения в радиусе до 15 метров, что позволяет удобно работать без необходимости следить за проводами. С легкой конструкцией весом всего 67 граммов, мышь не утяжеляет руку при длительном использовании. Работает устройство от одной батарейки типа AA, что обеспечивает долгую автономную работу. Внимание: кнопки мыши не являются бесшумными, но их четкий тактильный отклик обеспечивает уверенность при работе. Мышь A4TECH — это надежное и доступное решение для ежедневных задач на компьютере.


Теги товара: Для левшей, Белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Денис О.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарные мышки за свои деньги.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Вячеслав З.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакована, товар рабочий
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2024
Ирина Казанцева

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка, но я бы не сказала, что она беззвучная. Но по сравнению с моей старой мышкой звучит тише
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Для простых офисных рабочих задач сойдет.
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2023
Илья П.

Достоинства:


Комментарий:
В общем и целом нормальнач мышь
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2023
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
классная мышка, удобная, компактная, точная, жкономит батарейку
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2023
Любовь Г.

Достоинства:


Комментарий:
Классная мышка, в руке как влитая, работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2023
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Меня мышь устраивает - искала небольшую к рабочему ноутбуку. Выглядит аккуратно, работает без сбоев. Есть кнопка выключения - удобно, если нужно срочно куда-то бежать с ноутом. Немного жаль, что приемник от нее темный - брала специально белую, к белому ноуту, а тут такое несовпадение.
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышь, но лучше брать беззвучную этой серии и бренда, чуть подороже. Если вам не принципиален звук клавиш, то этот вариант будет идеальным.
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2023
Селиванова Марина

Достоинства:


Комментарий:
Легко и мягко нажимать на кнопки, нажатие сопровождается тихим звуком клика. Все устраивает!
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2022
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая бюджетная беспроводная мыша. Если игровые мыши a4tech и вызывают вопросы, то обычные офисные грызуны у них достаточно надежны и дешевы.
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2022
Ярослав П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь до 500₽ Одна из лучших соеди конкурентов
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2022
ПД УДАЛЕНЫ

Достоинства:


Комментарий:
хорошая удобная мышь, никаких дефектов
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2022
Никулин Р.

Достоинства:


Комментарий:
Классная беспроводная мышь, подойдёт для работы и учебы идеально.


Мышь A4Tech Fstyler FG10 белый/серый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 800 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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