Мышь Acer Nitro OMW302 черный (ZL.MCECC.025)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Acer Nitro OMW302 черный (ZL.MCECC.025)
Мышь проводная Acer Nitro OMW302 [ZL.MCECC.025] заключена в корпус из пластика черного цвета с матовым покрытием, которое предупреждает накапливание загрязнений. Форма манипулятора удобна для управления правой и левой ладонью. Acer Nitro OMW302 [ZL.MCECC.025] подключается к необходимому устройству через 1.8-метровый кабель. Тканевая оплетка исключает риск появления заломов. Ведущим звеном модели является оптический светодиодный сенсор, обеспечивающий точность при наведении курсора. Регулировка его разрешения осуществляется путем нажатия на специально предусмотренную кнопку. Интегрированная RGB-подсветка делает аксессуар заметнее в условиях слабого освещения.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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