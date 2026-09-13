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Мышь Acer Nitro OMW302 черный (ZL.MCECC.025) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Acer Nitro OMW302 черный (ZL.MCECC.025)

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Мышь Acer Nitro OMW302 черный (ZL.MCECC.025) - фото 1
Мышь Acer Nitro OMW302 черный (ZL.MCECC.025) - фото 2
Мышь Acer Nitro OMW302 черный (ZL.MCECC.025) - фото 3
Мышь Acer Nitro OMW302 черный (ZL.MCECC.025) - фото 4
Мышь Acer Nitro OMW302 черный (ZL.MCECC.025) - фото 5
Мышь Acer Nitro OMW302 черный (ZL.MCECC.025) - фото 6
Мышь Acer Nitro OMW302 черный (ZL.MCECC.025) - фото 7
Мышь Acer Nitro OMW302 черный (ZL.MCECC.025) - фото 8
Мышь Acer Nitro OMW302 черный (ZL.MCECC.025) - фото 9
Мышь Acer Nitro OMW302 черный (ZL.MCECC.025) - фото 10
Мышь Acer Nitro OMW302 черный (ZL.MCECC.025) - фото 11
Мышь Acer Nitro OMW302 черный (ZL.MCECC.025) - фото 12
Мышь Acer Nitro OMW302 черный (ZL.MCECC.025) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
7200
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Acer Nitro OMW302 черный (ZL.MCECC.025) - фото 1
  • Мышь Acer Nitro OMW302 черный (ZL.MCECC.025) - фото 2
  • Мышь Acer Nitro OMW302 черный (ZL.MCECC.025) - фото 3
  • Мышь Acer Nitro OMW302 черный (ZL.MCECC.025) - фото 4
  • Мышь Acer Nitro OMW302 черный (ZL.MCECC.025) - фото 5
  • Мышь Acer Nitro OMW302 черный (ZL.MCECC.025) - фото 6
  • Мышь Acer Nitro OMW302 черный (ZL.MCECC.025) - фото 7
  • Мышь Acer Nitro OMW302 черный (ZL.MCECC.025) - фото 8
  • Мышь Acer Nitro OMW302 черный (ZL.MCECC.025) - фото 9
  • Мышь Acer Nitro OMW302 черный (ZL.MCECC.025) - фото 10
  • Мышь Acer Nitro OMW302 черный (ZL.MCECC.025) - фото 11
  • Мышь Acer Nitro OMW302 черный (ZL.MCECC.025) - фото 12
  • Мышь Acer Nitro OMW302 черный (ZL.MCECC.025) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718203
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
7200
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
41x128x74
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х5
Вес, г.
190

Описание товара Мышь Acer Nitro OMW302 черный (ZL.MCECC.025)

Мышь проводная Acer Nitro OMW302 [ZL.MCECC.025] заключена в корпус из пластика черного цвета с матовым покрытием, которое предупреждает накапливание загрязнений. Форма манипулятора удобна для управления правой и левой ладонью. Acer Nitro OMW302 [ZL.MCECC.025] подключается к необходимому устройству через 1.8-метровый кабель. Тканевая оплетка исключает риск появления заломов. Ведущим звеном модели является оптический светодиодный сенсор, обеспечивающий точность при наведении курсора. Регулировка его разрешения осуществляется путем нажатия на специально предусмотренную кнопку. Интегрированная RGB-подсветка делает аксессуар заметнее в условиях слабого освещения.

Отзывы о товаре Мышь Acer Nitro OMW302 черный (ZL.MCECC.025)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
7200
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
41x128x74
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная Acer Nitro OMW302 [ZL.MCECC.025] заключена в корпус из пластика черного цвета с матовым покрытием, которое предупреждает накапливание загрязнений. Форма манипулятора удобна для управления правой и левой ладонью. Acer Nitro OMW302 [ZL.MCECC.025] подключается к необходимому устройству через 1.8-метровый кабель. Тканевая оплетка исключает риск появления заломов. Ведущим звеном модели является оптический светодиодный сенсор, обеспечивающий точность при наведении курсора. Регулировка его разрешения осуществляется путем нажатия на специально предусмотренную кнопку. Интегрированная RGB-подсветка делает аксессуар заметнее в условиях слабого освещения.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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