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Мышь Logitech M185 Swift Grey (910-002235) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech M185 Swift Grey (910-002235)

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Мышь Logitech M185 Swift Grey (910-002235) - фото 1
Мышь Logitech M185 Swift Grey (910-002235) - фото 2
Мышь Logitech M185 Swift Grey (910-002235) - фото 3
Мышь Logitech M185 Swift Grey (910-002235) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Logitech M185 Swift Grey (910-002235) - фото 1
  • Мышь Logitech M185 Swift Grey (910-002235) - фото 2
  • Мышь Logitech M185 Swift Grey (910-002235) - фото 3
  • Мышь Logitech M185 Swift Grey (910-002235) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 579341
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мышь Logitech M185 Swift Grey (910-002235)
750 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
140

Описание товара Мышь Logitech M185 Swift Grey (910-002235)

Мышь беспроводная Logitech M185 серая [910-002238] – простая и надежная модель с перестройкой хвата на левую руку. Подключение через USB-ресивер не требует установки ПО, а радиус действия в 10 м упрощает управление ноутбуком и ТВ. Симметричный пластиковый корпус удобно лежит в ладони, не вызывая излишней усталости. Устройство Logitech M185 оснащено тремя стандартными кнопками управления и плавным скроллом прокрутки. Мышь совместима с большинством ОС, включается моментально после установки ресивера. Благодаря автопереходу в спящий режим при бездействии одной пальчиковой батарейки хватит на целый год.

Отзывы о товаре Мышь Logitech M185 Swift Grey (910-002235)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Logitech M185 серая [910-002238] – простая и надежная модель с перестройкой хвата на левую руку. Подключение через USB-ресивер не требует установки ПО, а радиус действия в 10 м упрощает управление ноутбуком и ТВ. Симметричный пластиковый корпус удобно лежит в ладони, не вызывая излишней усталости. Устройство Logitech M185 оснащено тремя стандартными кнопками управления и плавным скроллом прокрутки. Мышь совместима с большинством ОС, включается моментально после установки ресивера. Благодаря автопереходу в спящий режим при бездействии одной пальчиковой батарейки хватит на целый год.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Logitech M185 Swift Grey (910-002235) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 750 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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