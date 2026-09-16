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Мышь Xiaomi Wireless Mouse Lite 2 белый (BHR8915GL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Xiaomi Wireless Mouse Lite 2 белый (BHR8915GL)

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Мышь Xiaomi Wireless Mouse Lite 2 белый (BHR8915GL) - фото 1
Мышь Xiaomi Wireless Mouse Lite 2 белый (BHR8915GL) - фото 2
Мышь Xiaomi Wireless Mouse Lite 2 белый (BHR8915GL) - фото 3
Мышь Xiaomi Wireless Mouse Lite 2 белый (BHR8915GL) - фото 4
Мышь Xiaomi Wireless Mouse Lite 2 белый (BHR8915GL) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Xiaomi Wireless Mouse Lite 2 белый (BHR8915GL) - фото 1
  • Мышь Xiaomi Wireless Mouse Lite 2 белый (BHR8915GL) - фото 2
  • Мышь Xiaomi Wireless Mouse Lite 2 белый (BHR8915GL) - фото 3
  • Мышь Xiaomi Wireless Mouse Lite 2 белый (BHR8915GL) - фото 4
  • Мышь Xiaomi Wireless Mouse Lite 2 белый (BHR8915GL) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727635
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Xiaomi Wireless Mouse Lite 2 белый (BHR8915GL)
680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х7
Вес, г.
113

Описание товара Мышь Xiaomi Wireless Mouse Lite 2 белый (BHR8915GL)

Представляем универсальную беспроводную мышь от бренда Xiaomi, которая станет отличным помощником как для работы, так и для развлечений. Выполненная в элегантном белом цвете, эта мышь подходит для использования как правой, так и левой рукой, обеспечивая комфортный и удобный хват. Модель оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что гарантирует точное и плавное движение курсора на различных типах поверхностей. Благодаря радиоканальному интерфейсу подключения, мышь обеспечивает стабильную связь на расстоянии до 10 метров от источника, позволяя работать свободно и без ограничений. Xiaomi позаботился о простоте и экономичности: устройство питается от одного стандартного элемента AA, а легкий вес в 45 граммов делает его практически незаметным при длительном использовании. Обратите внимание, что данная модель не имеет бесшумных кнопок, но это не умаляет её функциональности и долговечности. Эта мышь станет надежным и долговечным спутником в ежедневных задачах, воплощая в себе все лучшие традиции качества и технологий Xiaomi.

Отзывы о товаре Мышь Xiaomi Wireless Mouse Lite 2 белый (BHR8915GL)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем универсальную беспроводную мышь от бренда Xiaomi, которая станет отличным помощником как для работы, так и для развлечений. Выполненная в элегантном белом цвете, эта мышь подходит для использования как правой, так и левой рукой, обеспечивая комфортный и удобный хват. Модель оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что гарантирует точное и плавное движение курсора на различных типах поверхностей. Благодаря радиоканальному интерфейсу подключения, мышь обеспечивает стабильную связь на расстоянии до 10 метров от источника, позволяя работать свободно и без ограничений. Xiaomi позаботился о простоте и экономичности: устройство питается от одного стандартного элемента AA, а легкий вес в 45 граммов делает его практически незаметным при длительном использовании. Обратите внимание, что данная модель не имеет бесшумных кнопок, но это не умаляет её функциональности и долговечности. Эта мышь станет надежным и долговечным спутником в ежедневных задачах, воплощая в себе все лучшие традиции качества и технологий Xiaomi.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Xiaomi Wireless Mouse Lite 2 белый (BHR8915GL) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 680 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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