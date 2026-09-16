Мышь Xiaomi Wireless Mouse Lite 2 белый (BHR8915GL)
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Характеристики
Описание товара Мышь Xiaomi Wireless Mouse Lite 2 белый (BHR8915GL)
Представляем универсальную беспроводную мышь от бренда Xiaomi, которая станет отличным помощником как для работы, так и для развлечений. Выполненная в элегантном белом цвете, эта мышь подходит для использования как правой, так и левой рукой, обеспечивая комфортный и удобный хват. Модель оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что гарантирует точное и плавное движение курсора на различных типах поверхностей. Благодаря радиоканальному интерфейсу подключения, мышь обеспечивает стабильную связь на расстоянии до 10 метров от источника, позволяя работать свободно и без ограничений. Xiaomi позаботился о простоте и экономичности: устройство питается от одного стандартного элемента AA, а легкий вес в 45 граммов делает его практически незаметным при длительном использовании. Обратите внимание, что данная модель не имеет бесшумных кнопок, но это не умаляет её функциональности и долговечности. Эта мышь станет надежным и долговечным спутником в ежедневных задачах, воплощая в себе все лучшие традиции качества и технологий Xiaomi.
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Теги товара: Для левшей, Белые, для дизайнеров
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Теги товара: Для левшей, Белые, для дизайнеров
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