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Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Grey-Black USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Grey-Black USB

29 Отзывы
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Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Grey-Black USB - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Grey-Black USB - фото 1
  • Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Grey-Black USB - фото 2
  • Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Grey-Black USB - фото 3
  • Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Grey-Black USB - фото 4
  • Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Grey-Black USB - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 155537
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Grey-Black USB
730 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х4
Вес, г.
120

Описание товара Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Grey-Black USB

Мышь Logitech – это идеальное решение для тех, кто ищет надежное и удобное устройство для повседневной работы с ПК. Легкая и компактная, она весит всего 70 граммов, что обеспечивает комфортное использование даже при длительной работе. Мышь выполнена в стильном синем цвете, который добавляет свежести и индивидуальности вашему рабочему пространству. Устройство работает от одной батарейки типа АА, что обеспечивает долгое время автономной работы. Беспроводное подключение осуществляется через радиоканал с радиусом действия до 10 метров, что позволяет свободно перемещаться по комнате, не беспокоясь о потере сигнала. Оптический сенсор с разрешением 1000 dpi гарантирует точное и плавное отслеживание движений, что делает мышь идеальной для работы с документами и интернет-серфинга. Производитель устройства, компания Logitech, славится своим качеством и надежностью, а данный продукт, изготовленный в Китае, является еще одним подтверждением этого. Эта мышь предназначена для использования с ПК и станет вашим надежным помощником в решении ежедневных задач.

Отзывы о товаре Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Grey-Black USB

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Борис М.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Удобная мышь чтобы расслаблять кисть. Работает по блютуз и радиомодулю. Можно переключать между двумя устройствами если подключить разными способами.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Мария С.

Достоинства:


Комментарий:
+ Красивый цвет, приехала очень быстро. Пришла с батарейкой . Немного ей поработала и поняла что мне не удобно. —Из минусов: Класические мышки идут с выступом и пальцы ложатся на кнопки, из за того что эта мышка Logi полностью прямая и пальцы по сути висят на весу это не удобно!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь. Компактная. Удобно лежит в руке. Чуткая. Бесшумная.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
джун

Достоинства:


Комментарий:
удобная и компактная! дизайн мне очень нравится и, главное, всё работает
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Кристина М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка. Бесшумная, удобная, стильная, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Кристина З.

Достоинства:


Комментарий:
Классный цвет, компактная в руке, быстрая. Довольна
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Надежда А.

Достоинства:


Комментарий:
периодически отваливается от блютуза, что неочень удобно
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Ирина Я

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь, все работает
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Лариса В.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мышь, пользуюсь уже полгода. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышь, удобная, тихая, с ноутом связалась за две секунды.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь супер. Очень удобная хоть и необычной формы.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Евгений В.

Достоинства:


Комментарий:
уже 2ю покупаю , прекрасно под свои задачи
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Гурова И.

Достоинства:


Комментарий:
Крутая мышка, действительно беззвучная. Именно по этому критерию выбирала мышку.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мышка работает отлично, как по bluetooth с планшетом на android, так и с ноутбуком (винда) через свисток. По факту получается одна мышка на два устройства. Переключается моментально через кнопу, при этом индикатор меняет цвет в зависимости от подключения. Приятная тактильно и выглядит прилично.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная мышка, супер компакт
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Анастасия З.

Достоинства:


Комментарий:
Цвет очень красивый Бесшумная
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Полина В.

Достоинства:


Комментарий:
эту мышку не поймает ни один котэ. тиха, маневренна, прекрасна. зрю в монитор и пью латтэ
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
норм. четко работает в комплекте модуль usb
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Evil Lynx

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мыша , очень тихая и сразу коннектится с Mac
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Alexey K.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная, красивая мышь. Надеюсь проработает долго.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Замечательно упаковано, качественно, работает без проблем. Спасибо большое!!!
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Георг Р.

Достоинства:


Комментарий:
Со второй попытки удалось получить товар соответствующий описанию и фото.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Удобно пользоваться. Работает безотказно. Довольны приобретением этой мыши.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Дмитрий З.

Достоинства:


Комментарий:
очень удобная, безшумная, подключается без проблем. для длительной работы может быть и некомфортно была бы, но мне просто очень нравится. рекомендую обязательно.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Иван В.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательная мышь. Работает как через адаптер, так и напрямую с гаджетом. Удобная форма и хорошая отзывчивость.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Наталья У.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка шикарная - очень удобная в использовании и радует глаз своим дизайном. Можно использовать как через USB, так и через Bluetooth - мне удобно, можно одновременно на двух ноутах применять .
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
дарья З

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошая. упаковка тоже. работает легко, батарейка в комплекте. подключили быстро! нам нравится
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Анисимов Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Она сильно компактная. Даже по меркам компактных мышек. Вроде привыкаешь, но все же. Еще иногда колесико выдает посторонние скрипы. Но все равно 5, потому что милая.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает, даже если левак, то качество вполне фабричное



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech – это идеальное решение для тех, кто ищет надежное и удобное устройство для повседневной работы с ПК. Легкая и компактная, она весит всего 70 граммов, что обеспечивает комфортное использование даже при длительной работе. Мышь выполнена в стильном синем цвете, который добавляет свежести и индивидуальности вашему рабочему пространству. Устройство работает от одной батарейки типа АА, что обеспечивает долгое время автономной работы. Беспроводное подключение осуществляется через радиоканал с радиусом действия до 10 метров, что позволяет свободно перемещаться по комнате, не беспокоясь о потере сигнала. Оптический сенсор с разрешением 1000 dpi гарантирует точное и плавное отслеживание движений, что делает мышь идеальной для работы с документами и интернет-серфинга. Производитель устройства, компания Logitech, славится своим качеством и надежностью, а данный продукт, изготовленный в Китае, является еще одним подтверждением этого. Эта мышь предназначена для использования с ПК и станет вашим надежным помощником в решении ежедневных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Борис М.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Удобная мышь чтобы расслаблять кисть. Работает по блютуз и радиомодулю. Можно переключать между двумя устройствами если подключить разными способами.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Мария С.

Достоинства:


Комментарий:
+ Красивый цвет, приехала очень быстро. Пришла с батарейкой . Немного ей поработала и поняла что мне не удобно. —Из минусов: Класические мышки идут с выступом и пальцы ложатся на кнопки, из за того что эта мышка Logi полностью прямая и пальцы по сути висят на весу это не удобно!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь. Компактная. Удобно лежит в руке. Чуткая. Бесшумная.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
джун

Достоинства:


Комментарий:
удобная и компактная! дизайн мне очень нравится и, главное, всё работает
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Кристина М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка. Бесшумная, удобная, стильная, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Кристина З.

Достоинства:


Комментарий:
Классный цвет, компактная в руке, быстрая. Довольна
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Надежда А.

Достоинства:


Комментарий:
периодически отваливается от блютуза, что неочень удобно
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Ирина Я

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь, все работает
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Лариса В.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мышь, пользуюсь уже полгода. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышь, удобная, тихая, с ноутом связалась за две секунды.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь супер. Очень удобная хоть и необычной формы.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Евгений В.

Достоинства:


Комментарий:
уже 2ю покупаю , прекрасно под свои задачи
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Гурова И.

Достоинства:


Комментарий:
Крутая мышка, действительно беззвучная. Именно по этому критерию выбирала мышку.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мышка работает отлично, как по bluetooth с планшетом на android, так и с ноутбуком (винда) через свисток. По факту получается одна мышка на два устройства. Переключается моментально через кнопу, при этом индикатор меняет цвет в зависимости от подключения. Приятная тактильно и выглядит прилично.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная мышка, супер компакт
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Анастасия З.

Достоинства:


Комментарий:
Цвет очень красивый Бесшумная
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Полина В.

Достоинства:


Комментарий:
эту мышку не поймает ни один котэ. тиха, маневренна, прекрасна. зрю в монитор и пью латтэ
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
норм. четко работает в комплекте модуль usb
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Evil Lynx

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мыша , очень тихая и сразу коннектится с Mac
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Alexey K.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная, красивая мышь. Надеюсь проработает долго.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Замечательно упаковано, качественно, работает без проблем. Спасибо большое!!!
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Георг Р.

Достоинства:


Комментарий:
Со второй попытки удалось получить товар соответствующий описанию и фото.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Удобно пользоваться. Работает безотказно. Довольны приобретением этой мыши.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Дмитрий З.

Достоинства:


Комментарий:
очень удобная, безшумная, подключается без проблем. для длительной работы может быть и некомфортно была бы, но мне просто очень нравится. рекомендую обязательно.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Иван В.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательная мышь. Работает как через адаптер, так и напрямую с гаджетом. Удобная форма и хорошая отзывчивость.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Наталья У.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка шикарная - очень удобная в использовании и радует глаз своим дизайном. Можно использовать как через USB, так и через Bluetooth - мне удобно, можно одновременно на двух ноутах применять .
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
дарья З

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошая. упаковка тоже. работает легко, батарейка в комплекте. подключили быстро! нам нравится
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Анисимов Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Она сильно компактная. Даже по меркам компактных мышек. Вроде привыкаешь, но все же. Еще иногда колесико выдает посторонние скрипы. Но все равно 5, потому что милая.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает, даже если левак, то качество вполне фабричное


Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Grey-Black USB - этот товар вы можете купить по цене 730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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