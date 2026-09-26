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Мышь беспроводная Logitech M171 Black (910-004643) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь беспроводная Logitech M171 Black (910-004643)

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Мышь беспроводная Logitech M171 Black (910-004643) - фото 1
Мышь беспроводная Logitech M171 Black (910-004643) - фото 2
Мышь беспроводная Logitech M171 Black (910-004643) - фото 3
Мышь беспроводная Logitech M171 Black (910-004643) - фото 4
Мышь беспроводная Logitech M171 Black (910-004643) - фото 5
Мышь беспроводная Logitech M171 Black (910-004643) - фото 6
Мышь беспроводная Logitech M171 Black (910-004643) - фото 7
Мышь беспроводная Logitech M171 Black (910-004643) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь беспроводная Logitech M171 Black (910-004643) - фото 1
  • Мышь беспроводная Logitech M171 Black (910-004643) - фото 2
  • Мышь беспроводная Logitech M171 Black (910-004643) - фото 3
  • Мышь беспроводная Logitech M171 Black (910-004643) - фото 4
  • Мышь беспроводная Logitech M171 Black (910-004643) - фото 5
  • Мышь беспроводная Logitech M171 Black (910-004643) - фото 6
  • Мышь беспроводная Logitech M171 Black (910-004643) - фото 7
  • Мышь беспроводная Logitech M171 Black (910-004643) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640462
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь беспроводная Logitech M171 Black (910-004643)
730 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х7
Вес, г.
120

Описание товара Мышь беспроводная Logitech M171 Black (910-004643)

Мышь Logitech — это надежное и стильное устройство, предназначенное для использования с персональными компьютерами. Эта беспроводная модель отличается изящным черным дизайном и обладает множеством функциональных характеристик, которые делают ее отличным выбором для повседневной работы. Весит мышь всего 70 грамм, что делает ее легкой и удобной в использовании на протяжении длительного времени. Беспроводное подключение через радиоканал обеспечивает свободу движений, а радиус действия до 10 метров позволяет комфортно работать, не привязываясь к месту размещения компьютера. Logitech использует оптический сенсор с разрешением 1000 dpi, что гарантирует точное и быстрое перемещение курсора. Это особенно удобно для выполнения рабочих задач и навигации в интернете. Для питания мышки требуется всего одна батарейка типа АА, что упрощает процесс замены источника энергии. Благодаря своему высокому качеству и функциональности, мышь Logitech станет отличным выбором как для дома, так и для офиса. Она предлагает удобство и надежность, которыми славится бренд Logitech.

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Logitech M171 Black (910-004643)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech — это надежное и стильное устройство, предназначенное для использования с персональными компьютерами. Эта беспроводная модель отличается изящным черным дизайном и обладает множеством функциональных характеристик, которые делают ее отличным выбором для повседневной работы. Весит мышь всего 70 грамм, что делает ее легкой и удобной в использовании на протяжении длительного времени. Беспроводное подключение через радиоканал обеспечивает свободу движений, а радиус действия до 10 метров позволяет комфортно работать, не привязываясь к месту размещения компьютера. Logitech использует оптический сенсор с разрешением 1000 dpi, что гарантирует точное и быстрое перемещение курсора. Это особенно удобно для выполнения рабочих задач и навигации в интернете. Для питания мышки требуется всего одна батарейка типа АА, что упрощает процесс замены источника энергии. Благодаря своему высокому качеству и функциональности, мышь Logitech станет отличным выбором как для дома, так и для офиса. Она предлагает удобство и надежность, которыми славится бренд Logitech.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь беспроводная Logitech M171 Black (910-004643) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 730 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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