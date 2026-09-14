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Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/серый (FM10S USB GREY) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/серый (FM10S USB GREY)

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Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/серый (FM10S USB GREY) - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/серый (FM10S USB GREY) - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/серый (FM10S USB GREY) - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/серый (FM10S USB GREY) - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/серый (FM10S USB GREY) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/серый (FM10S USB GREY) - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/серый (FM10S USB GREY) - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/серый (FM10S USB GREY) - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/серый (FM10S USB GREY) - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/серый (FM10S USB GREY) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727583
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х3
Вес, г.
183

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/серый (FM10S USB GREY)

Мышь A4TECH — это универсальное устройство ввода, идеально подходящее как для правой, так и для левой руки. С её эргономичным дизайном и симметричной формой, мышь предлагает комфортное использование для всех пользователей независимо от предпочтений хвата. Эта проводная мышь оснащена 1.5-метровым кабелем и подключается через интерфейс USB Type-A, что обеспечивает надежное соединение и мгновенный отклик без задержек. Мышь выполнена в классическом черном цвете, что делает её стильным и универсальным дополнением к любому рабочему пространству или домашнему офису. Благодаря оптическому сенсору с разрешением 1600 dpi, мышь обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что идеально подходит для работы, учебы или обычного использования. Особенностью данной модели являются бесшумные кнопки, которые обеспечивают тихую работу, не отвлекая вас и окружающих. Этот продукт от бренда A4Tech станет надежным помощником в выполнении множества задач, предлагая высокое качество и практичность по доступной цене.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/серый (FM10S USB GREY)




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH — это универсальное устройство ввода, идеально подходящее как для правой, так и для левой руки. С её эргономичным дизайном и симметричной формой, мышь предлагает комфортное использование для всех пользователей независимо от предпочтений хвата. Эта проводная мышь оснащена 1.5-метровым кабелем и подключается через интерфейс USB Type-A, что обеспечивает надежное соединение и мгновенный отклик без задержек. Мышь выполнена в классическом черном цвете, что делает её стильным и универсальным дополнением к любому рабочему пространству или домашнему офису. Благодаря оптическому сенсору с разрешением 1600 dpi, мышь обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что идеально подходит для работы, учебы или обычного использования. Особенностью данной модели являются бесшумные кнопки, которые обеспечивают тихую работу, не отвлекая вас и окружающих. Этот продукт от бренда A4Tech станет надежным помощником в выполнении множества задач, предлагая высокое качество и практичность по доступной цене.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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