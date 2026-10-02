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Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-12UR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-12UR

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Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-12UR - фото 5
Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-12UR - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-12UR - фото 1
  • Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-12UR - фото 2
  • Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-12UR - фото 3
  • Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-12UR - фото 4
  • Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-12UR - фото 5
  • Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-12UR - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 301443
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Характеристики

Бренд
Dialog
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
72x36x125 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-12UR

Сбалансированная игровая мышь беспроводного типа со встроенной многоцветной подсветкой. Эргономичная форма со специальным упором под большой палец минимизирует усталость кисти при многочасовом использовании. Покрытие софт-тач приятно ощущается в руке и предотвращает выскальзывание девайса.

Отзывы о товаре Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-12UR




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Характеристики
Бренд
Dialog
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
72x36x125 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сбалансированная игровая мышь беспроводного типа со встроенной многоцветной подсветкой. Эргономичная форма со специальным упором под большой палец минимизирует усталость кисти при многочасовом использовании. Покрытие софт-тач приятно ощущается в руке и предотвращает выскальзывание девайса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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