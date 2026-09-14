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Мышь SunWind SW-M705G черный (1422391) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь SunWind SW-M705G черный (1422391)

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Мышь SunWind SW-M705G черный (1422391) - фото 1
Мышь SunWind SW-M705G черный (1422391) - фото 2
Мышь SunWind SW-M705G черный (1422391) - фото 3
Мышь SunWind SW-M705G черный (1422391) - фото 4
Мышь SunWind SW-M705G черный (1422391) - фото 5
Мышь SunWind SW-M705G черный (1422391) - фото 6
Мышь SunWind SW-M705G черный (1422391) - фото 7
Мышь SunWind SW-M705G черный (1422391) - фото 8
Мышь SunWind SW-M705G черный (1422391) - фото 9
Мышь SunWind SW-M705G черный (1422391) - фото 10
Мышь SunWind SW-M705G черный (1422391) - фото 11
Мышь SunWind SW-M705G черный (1422391) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь SunWind SW-M705G черный (1422391) - фото 1
  • Мышь SunWind SW-M705G черный (1422391) - фото 2
  • Мышь SunWind SW-M705G черный (1422391) - фото 3
  • Мышь SunWind SW-M705G черный (1422391) - фото 4
  • Мышь SunWind SW-M705G черный (1422391) - фото 5
  • Мышь SunWind SW-M705G черный (1422391) - фото 6
  • Мышь SunWind SW-M705G черный (1422391) - фото 7
  • Мышь SunWind SW-M705G черный (1422391) - фото 8
  • Мышь SunWind SW-M705G черный (1422391) - фото 9
  • Мышь SunWind SW-M705G черный (1422391) - фото 10
  • Мышь SunWind SW-M705G черный (1422391) - фото 11
  • Мышь SunWind SW-M705G черный (1422391) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727664
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Характеристики

Бренд
SunWind
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х5
Вес, г.
468

Описание товара Мышь SunWind SW-M705G черный (1422391)

Мышь SunWind — это идеальное сочетание функциональности и стиля, созданное для геймеров, ценящих высокое качество и надежность. Этот универсальный девайс имеет элегантный черный цвет и эргономичный дизайн, идеально подходящий для правой руки, обеспечивая комфорт даже при длительных игровых сессиях. С проводным подключением длиной 1.5 метра вы можете быть уверены в стабильной связи и быстром отклике, что особенно важно в динамичных играх. Оснащена оптическим сенсором с разрешением 3600 dpi, мышь SunWind позволяет максимально точно управлять курсором и адаптироваться к различным игровым ситуациям. Интерфейс подключения USB Type-A обеспечивает простоту и универсальность в использовании, подходя для большинства современных устройств. С весом 102 грамма, мышь оптимально сбалансирована для маневренности и устойчивости. Выбирая SunWind, вы получаете мощный инструмент для гейминга, который также отлично справится с повседневными задачами, гарантируя высокую производительность и комфорт в каждом движении.

Отзывы о товаре Мышь SunWind SW-M705G черный (1422391)




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Характеристики
Бренд
SunWind
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь SunWind — это идеальное сочетание функциональности и стиля, созданное для геймеров, ценящих высокое качество и надежность. Этот универсальный девайс имеет элегантный черный цвет и эргономичный дизайн, идеально подходящий для правой руки, обеспечивая комфорт даже при длительных игровых сессиях. С проводным подключением длиной 1.5 метра вы можете быть уверены в стабильной связи и быстром отклике, что особенно важно в динамичных играх. Оснащена оптическим сенсором с разрешением 3600 dpi, мышь SunWind позволяет максимально точно управлять курсором и адаптироваться к различным игровым ситуациям. Интерфейс подключения USB Type-A обеспечивает простоту и универсальность в использовании, подходя для большинства современных устройств. С весом 102 грамма, мышь оптимально сбалансирована для маневренности и устойчивости. Выбирая SunWind, вы получаете мощный инструмент для гейминга, который также отлично справится с повседневными задачами, гарантируя высокую производительность и комфорт в каждом движении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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