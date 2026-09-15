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Мышь Acer OMW130 черный (ZL.MCEEE.00J) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Acer OMW130 черный (ZL.MCEEE.00J)

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Мышь Acer OMW130 черный (ZL.MCEEE.00J) - фото 1
Мышь Acer OMW130 черный (ZL.MCEEE.00J) - фото 2
Мышь Acer OMW130 черный (ZL.MCEEE.00J) - фото 3
Мышь Acer OMW130 черный (ZL.MCEEE.00J) - фото 4
Мышь Acer OMW130 черный (ZL.MCEEE.00J) - фото 5
Мышь Acer OMW130 черный (ZL.MCEEE.00J) - фото 6
Мышь Acer OMW130 черный (ZL.MCEEE.00J) - фото 7
Мышь Acer OMW130 черный (ZL.MCEEE.00J) - фото 8
Мышь Acer OMW130 черный (ZL.MCEEE.00J) - фото 9
Мышь Acer OMW130 черный (ZL.MCEEE.00J) - фото 10
Мышь Acer OMW130 черный (ZL.MCEEE.00J) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Acer OMW130 черный (ZL.MCEEE.00J) - фото 1
  • Мышь Acer OMW130 черный (ZL.MCEEE.00J) - фото 2
  • Мышь Acer OMW130 черный (ZL.MCEEE.00J) - фото 3
  • Мышь Acer OMW130 черный (ZL.MCEEE.00J) - фото 4
  • Мышь Acer OMW130 черный (ZL.MCEEE.00J) - фото 5
  • Мышь Acer OMW130 черный (ZL.MCEEE.00J) - фото 6
  • Мышь Acer OMW130 черный (ZL.MCEEE.00J) - фото 7
  • Мышь Acer OMW130 черный (ZL.MCEEE.00J) - фото 8
  • Мышь Acer OMW130 черный (ZL.MCEEE.00J) - фото 9
  • Мышь Acer OMW130 черный (ZL.MCEEE.00J) - фото 10
  • Мышь Acer OMW130 черный (ZL.MCEEE.00J) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
600 руб.  910 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541371
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Acer OMW130 черный (ZL.MCEEE.00J)
600 руб. -34%
910 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Источник питания мыши
по проводу
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Acer OMW130 черный (ZL.MCEEE.00J)

Acer представляет универсальную компьютерную мышь, идеальную для пользователей, которым важны производительность и комфорт. Эта черная проводная мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 3600 dpi, что обеспечивает точное и быстрое откликание на все ваши движения, делая ее отличным выбором для работы, учебы и развлечений. С эргономичным дизайном, который подходит для правой и левой руки, мышь обеспечивает комфорт даже при длительной работе. Ее вес составляет всего 90 граммов, что способствует легкому управлению и маневренности. Мышь подключается через стандартный интерфейс USB Type-A, а длина провода в 1,5 метра позволяет легко организовать рабочее пространство без необходимости использования удлинителей. Бренд Acer, известный своим качеством и надежностью, снова не разочаровал, предложив идеально сбалансированное решение для всех пользователей ПК. Эта мышь станет вашим надежным помощником в любых задачах.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Acer OMW130 черный (ZL.MCEEE.00J)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Источник питания мыши
по проводу
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Acer представляет универсальную компьютерную мышь, идеальную для пользователей, которым важны производительность и комфорт. Эта черная проводная мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 3600 dpi, что обеспечивает точное и быстрое откликание на все ваши движения, делая ее отличным выбором для работы, учебы и развлечений. С эргономичным дизайном, который подходит для правой и левой руки, мышь обеспечивает комфорт даже при длительной работе. Ее вес составляет всего 90 граммов, что способствует легкому управлению и маневренности. Мышь подключается через стандартный интерфейс USB Type-A, а длина провода в 1,5 метра позволяет легко организовать рабочее пространство без необходимости использования удлинителей. Бренд Acer, известный своим качеством и надежностью, снова не разочаровал, предложив идеально сбалансированное решение для всех пользователей ПК. Эта мышь станет вашим надежным помощником в любых задачах.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь Acer OMW130 черный (ZL.MCEEE.00J) - по цене 600 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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