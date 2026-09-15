Мышь Acer OMW130 черный (ZL.MCEEE.00J)
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Характеристики
Описание товара Мышь Acer OMW130 черный (ZL.MCEEE.00J)
Acer представляет универсальную компьютерную мышь, идеальную для пользователей, которым важны производительность и комфорт. Эта черная проводная мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 3600 dpi, что обеспечивает точное и быстрое откликание на все ваши движения, делая ее отличным выбором для работы, учебы и развлечений. С эргономичным дизайном, который подходит для правой и левой руки, мышь обеспечивает комфорт даже при длительной работе. Ее вес составляет всего 90 граммов, что способствует легкому управлению и маневренности. Мышь подключается через стандартный интерфейс USB Type-A, а длина провода в 1,5 метра позволяет легко организовать рабочее пространство без необходимости использования удлинителей. Бренд Acer, известный своим качеством и надежностью, снова не разочаровал, предложив идеально сбалансированное решение для всех пользователей ПК. Эта мышь станет вашим надежным помощником в любых задачах.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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