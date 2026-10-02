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Мышь Oklick 495MW Black-Gold USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Oklick 495MW Black-Gold USB

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Мышь Oklick 495MW Black-Gold USB - фото 2
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Мышь Oklick 495MW Black-Gold USB - фото 4
Мышь Oklick 495MW Black-Gold USB - фото 5
Мышь Oklick 495MW Black-Gold USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Oklick 495MW Black-Gold USB - фото 1
  • Мышь Oklick 495MW Black-Gold USB - фото 2
  • Мышь Oklick 495MW Black-Gold USB - фото 3
  • Мышь Oklick 495MW Black-Gold USB - фото 4
  • Мышь Oklick 495MW Black-Gold USB - фото 5
  • Мышь Oklick 495MW Black-Gold USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 155699
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Oklick 495MW Black-Gold USB
590 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xААА
Габариты (ШxВxД), мм
60x36x115
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Oklick 495MW Black-Gold USB

Мышь Oklick — это универсальное устройство, идеально подходящее для использования как в домашних условиях, так и в офисе. Эта стильная черная мышь весом всего 70 граммов обеспечивает комфортное взаимодействие благодаря продуманной эргономике, рассчитанной на правую руку. Работает на двух батарейках типа AAA, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены источников питания. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, что гарантирует точное и плавное перемещение курсора на экране. Беспроводное подключение через радиоканал обеспечивает стабильную связь на расстоянии до 10 метров, что позволяет вам свободно работать без ограничений проводами. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, мышь Oklick остается отличным выбором для пользователей, ценящих сочетание производительности и удобства. Это устройство предлагает все необходимые функции для эффективной и комфортной работы, подтверждая свою универсальность в различных сценариях использования.



Теги товара: для дизайнеров

Отзывы о товаре Мышь Oklick 495MW Black-Gold USB




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xААА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
60x36x115
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick — это универсальное устройство, идеально подходящее для использования как в домашних условиях, так и в офисе. Эта стильная черная мышь весом всего 70 граммов обеспечивает комфортное взаимодействие благодаря продуманной эргономике, рассчитанной на правую руку. Работает на двух батарейках типа AAA, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены источников питания. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, что гарантирует точное и плавное перемещение курсора на экране. Беспроводное подключение через радиоканал обеспечивает стабильную связь на расстоянии до 10 метров, что позволяет вам свободно работать без ограничений проводами. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, мышь Oklick остается отличным выбором для пользователей, ценящих сочетание производительности и удобства. Это устройство предлагает все необходимые функции для эффективной и комфортной работы, подтверждая свою универсальность в различных сценариях использования.


Теги товара: для дизайнеров
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Oklick 495MW Black-Gold USB - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 590 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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