Мышь A4Tech OP-730D черный USB (4but)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech OP-730D черный USB (4but)
Мышь проводная A4Tech OP-730D – это сочетание удобства и функциональности, которое станет отличным выбором для повседневного использования. Модель выполнена в корпусе из качественного матового пластика, который вместе с эргономичной формой обеспечит комфортное использование в течение долгого времени. Управление компьютером в данной мышке может осуществляться при помощи 4 кнопок – левой и правой, ролика между ними, а также дополнительной кнопкой двойного клика. С ними вы сможете легко выполнять любые действия на своем компьютере, а надежный механизм обеспечит высокую надежность и продолжительный срок службы. Основой мыши A4Tech OP-730D является оптический светодиодный сенсор, чувствительность которого составляет 1000 dpi. В сочетании с небольшим весом это обеспечит легкость перемещения и высокую точность позиционирования курсора на экране монитора. Для работы мыши с устройствами используется проводное соединение при помощи прочного кабеля с разъемом USB-A.
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