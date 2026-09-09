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Мышь A4Tech OP-730D черный USB (4but) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech OP-730D черный USB (4but)

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Мышь A4Tech OP-730D черный USB (4but) - фото 1
Мышь A4Tech OP-730D черный USB (4but) - фото 2
Мышь A4Tech OP-730D черный USB (4but) - фото 3
Мышь A4Tech OP-730D черный USB (4but) - фото 4
Мышь A4Tech OP-730D черный USB (4but) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь A4Tech OP-730D черный USB (4but) - фото 1
  • Мышь A4Tech OP-730D черный USB (4but) - фото 2
  • Мышь A4Tech OP-730D черный USB (4but) - фото 3
  • Мышь A4Tech OP-730D черный USB (4but) - фото 4
  • Мышь A4Tech OP-730D черный USB (4but) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
490 руб.  910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 324461
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
150

Описание товара Мышь A4Tech OP-730D черный USB (4but)

Мышь проводная A4Tech OP-730D – это сочетание удобства и функциональности, которое станет отличным выбором для повседневного использования. Модель выполнена в корпусе из качественного матового пластика, который вместе с эргономичной формой обеспечит комфортное использование в течение долгого времени. Управление компьютером в данной мышке может осуществляться при помощи 4 кнопок – левой и правой, ролика между ними, а также дополнительной кнопкой двойного клика. С ними вы сможете легко выполнять любые действия на своем компьютере, а надежный механизм обеспечит высокую надежность и продолжительный срок службы. Основой мыши A4Tech OP-730D является оптический светодиодный сенсор, чувствительность которого составляет 1000 dpi. В сочетании с небольшим весом это обеспечит легкость перемещения и высокую точность позиционирования курсора на экране монитора. Для работы мыши с устройствами используется проводное соединение при помощи прочного кабеля с разъемом USB-A.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech OP-730D черный USB (4but)




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Описание
Мышь проводная A4Tech OP-730D – это сочетание удобства и функциональности, которое станет отличным выбором для повседневного использования. Модель выполнена в корпусе из качественного матового пластика, который вместе с эргономичной формой обеспечит комфортное использование в течение долгого времени. Управление компьютером в данной мышке может осуществляться при помощи 4 кнопок – левой и правой, ролика между ними, а также дополнительной кнопкой двойного клика. С ними вы сможете легко выполнять любые действия на своем компьютере, а надежный механизм обеспечит высокую надежность и продолжительный срок службы. Основой мыши A4Tech OP-730D является оптический светодиодный сенсор, чувствительность которого составляет 1000 dpi. В сочетании с небольшим весом это обеспечит легкость перемещения и высокую точность позиционирования курсора на экране монитора. Для работы мыши с устройствами используется проводное соединение при помощи прочного кабеля с разъемом USB-A.
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Доставка
Отзывы


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