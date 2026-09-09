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Мышь Oklick 905G INVASION Black USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Oklick 905G INVASION Black USB

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Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 1
Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 2
Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 3
Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 4
Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 5
Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 6
Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 7
Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 8
Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 9
Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 10
Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 11
Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 12
Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 13
Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 14
Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 15
Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 16
Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 17
Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 18
Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 19
Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 20
Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 21
Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 22
Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 23
Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 24
Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 25
Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 26
Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 27
Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 1
  • Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 2
  • Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 3
  • Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 4
  • Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 5
  • Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 6
  • Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 7
  • Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 8
  • Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 9
  • Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 10
  • Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 11
  • Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 12
  • Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 13
  • Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 14
  • Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 15
  • Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 16
  • Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 17
  • Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 18
  • Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 19
  • Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 20
  • Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 21
  • Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 22
  • Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 23
  • Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 24
  • Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 25
  • Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 26
  • Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 27
  • Мышь Oklick 905G INVASION Black USB - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
490 руб.  720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 155560
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
72x42x122 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
288

Описание товара Мышь Oklick 905G INVASION Black USB

Мышь Oklick идеально подходит для геймеров и повседневного использования с настольными ПК. Она отличается современным дизайном и удобством благодаря эргономичной форме, разработанной специально для правой руки. Модель оснащена оптическим сенсором с разрешением 3200 dpi, что обеспечивает точность и плавность движений, необходимых для динамичных игр и точной работы. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает стабильную связь без задержек, а кабель длиной 1.5 метра предоставляет достаточно свободы движений в процессе использования. Вес мыши составляет 122 г, что делает её достаточно легкой для быстрого управления без лишнего напряжения кисти. Черный цвет корпуса придаёт изделию стильный и строгий вид, который будет гармонично сочетаться с любым рабочим пространством. Хотя кнопки не являются бесшумными, их отклик будет комфортным и приятным для пользователей, которые ценят тактильную обратную связь. Бренд Oklick гарантирует надёжность и качество своей продукции, что делает эту мышь отличным выбором для требовательных пользователей и поклонников видеоигр.

Отзывы о товаре Мышь Oklick 905G INVASION Black USB




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
72x42x122 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick идеально подходит для геймеров и повседневного использования с настольными ПК. Она отличается современным дизайном и удобством благодаря эргономичной форме, разработанной специально для правой руки. Модель оснащена оптическим сенсором с разрешением 3200 dpi, что обеспечивает точность и плавность движений, необходимых для динамичных игр и точной работы. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает стабильную связь без задержек, а кабель длиной 1.5 метра предоставляет достаточно свободы движений в процессе использования. Вес мыши составляет 122 г, что делает её достаточно легкой для быстрого управления без лишнего напряжения кисти. Черный цвет корпуса придаёт изделию стильный и строгий вид, который будет гармонично сочетаться с любым рабочим пространством. Хотя кнопки не являются бесшумными, их отклик будет комфортным и приятным для пользователей, которые ценят тактильную обратную связь. Бренд Oklick гарантирует надёжность и качество своей продукции, что делает эту мышь отличным выбором для требовательных пользователей и поклонников видеоигр.
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Отзывы


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