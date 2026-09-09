Мышь Oklick 905G INVASION Black USB
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Oklick 905G INVASION Black USB
Мышь Oklick идеально подходит для геймеров и повседневного использования с настольными ПК. Она отличается современным дизайном и удобством благодаря эргономичной форме, разработанной специально для правой руки. Модель оснащена оптическим сенсором с разрешением 3200 dpi, что обеспечивает точность и плавность движений, необходимых для динамичных игр и точной работы. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает стабильную связь без задержек, а кабель длиной 1.5 метра предоставляет достаточно свободы движений в процессе использования. Вес мыши составляет 122 г, что делает её достаточно легкой для быстрого управления без лишнего напряжения кисти. Черный цвет корпуса придаёт изделию стильный и строгий вид, который будет гармонично сочетаться с любым рабочим пространством. Хотя кнопки не являются бесшумными, их отклик будет комфортным и приятным для пользователей, которые ценят тактильную обратную связь. Бренд Oklick гарантирует надёжность и качество своей продукции, что делает эту мышь отличным выбором для требовательных пользователей и поклонников видеоигр.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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