Мышь Gembird MUSW-221-Y
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%460 руб. 680 руб.
В наличии
Код товара: 301473
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
460 руб. -32%
680 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
160
Описание товара Мышь Gembird MUSW-221-Y
Классическая беспроводная оптическая мышь. Посредством ресивера USB представленная модель может быть подключена к персональному компьютеру или ноутбуку. Благодаря поддержке Plug-n-play, мышка быстро определяется и конфигурируется компьютером. Чувствительный оптический сенсор обеспечивает точное считывание перемещения практически по любой поверхности, в том числе и неровной. Немного ниже колесика находится кнопка, посредством которой производится переключение разрешения сенсора. Передача сигнала от мышки к ресиверу осуществляется на частоте 2.4 ГГц.
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Классическая беспроводная оптическая мышь. Посредством ресивера USB представленная модель может быть подключена к персональному компьютеру или ноутбуку. Благодаря поддержке Plug-n-play, мышка быстро определяется и конфигурируется компьютером. Чувствительный оптический сенсор обеспечивает точное считывание перемещения практически по любой поверхности, в том числе и неровной. Немного ниже колесика находится кнопка, посредством которой производится переключение разрешения сенсора. Передача сигнала от мышки к ресиверу осуществляется на частоте 2.4 ГГц.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Gembird MUSW-221-Y - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 460 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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