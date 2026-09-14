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Мышь Raskat M018 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Raskat M018

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Мышь Raskat M018 - фото 1
Мышь Raskat M018 - фото 2
Мышь Raskat M018 - фото 3
Мышь Raskat M018 - фото 4
Мышь Raskat M018 - фото 5
Мышь Raskat M018 - фото 6
Мышь Raskat M018 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Raskat M018 - фото 1
  • Мышь Raskat M018 - фото 2
  • Мышь Raskat M018 - фото 3
  • Мышь Raskat M018 - фото 4
  • Мышь Raskat M018 - фото 5
  • Мышь Raskat M018 - фото 6
  • Мышь Raskat M018 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729448
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Характеристики

Бренд
Raskat
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х45х31
Вес, кг.
14.72

Описание товара Мышь Raskat M018

Мышь Raskat — это надежное устройство для вашего ПК, созданное с учетом всех современных требований пользователя. Обладая весом всего 102 г, эта мышь обеспечивает комфортное использование без лишней нагрузки на руку. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 3200 dpi, она гарантирует высокую точность и быстроту отклика, что особенно важно для работы и игр. Эргономичный дизайн мыши Raskat подходит для правой руки, обеспечивая удобный хват и минимизируя усталость даже при длительной работе за компьютером. Ее стильный черный цвет делает мышь универсальным дополнением к любому рабочему месту или игровой установке. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает стабильное соединение и моментальный отклик. Длина провода составляет 1.3 метра, что позволяет легко организовать рабочее пространство и подключить устройство к компьютеру без ограничений в движении. Как часть линейки бренда Raskat, эта проводная оптическая мышь завоевывает доверие пользователей благодаря качеству, надежности и производительности. Выбирая мышь Raskat, вы получаете современное устройство для повседневной работы и развлечений.

Отзывы о товаре Мышь Raskat M018




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Характеристики
Бренд
Raskat
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.3
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Raskat — это надежное устройство для вашего ПК, созданное с учетом всех современных требований пользователя. Обладая весом всего 102 г, эта мышь обеспечивает комфортное использование без лишней нагрузки на руку. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 3200 dpi, она гарантирует высокую точность и быстроту отклика, что особенно важно для работы и игр. Эргономичный дизайн мыши Raskat подходит для правой руки, обеспечивая удобный хват и минимизируя усталость даже при длительной работе за компьютером. Ее стильный черный цвет делает мышь универсальным дополнением к любому рабочему месту или игровой установке. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает стабильное соединение и моментальный отклик. Длина провода составляет 1.3 метра, что позволяет легко организовать рабочее пространство и подключить устройство к компьютеру без ограничений в движении. Как часть линейки бренда Raskat, эта проводная оптическая мышь завоевывает доверие пользователей благодаря качеству, надежности и производительности. Выбирая мышь Raskat, вы получаете современное устройство для повседневной работы и развлечений.
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Отзывы


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