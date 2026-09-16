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Мышь Sven RX-222W черный (SV-021771) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Sven RX-222W черный (SV-021771)

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Мышь Sven RX-222W черный (SV-021771)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1800
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727443
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мышь Sven RX-222W черный (SV-021771)
420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1800
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
114х61х35 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х4
Вес, г.
920

Описание товара Мышь Sven RX-222W черный (SV-021771)

Мышь Sven представляет собой универсальное устройство с широкими возможностями подключения, которые включают радиоканал, Bluetooth и USB Type-A, что позволяет легко интегрироваться с различными устройствами. С радиусом действия беспроводной связи до 10 метров, эта мышь обеспечивает свободу перемещения без потери сигнала. Она выполнена в элегантном черном цвете, который подойдет к любому рабочему пространству. Эргономичный дизайн способствует удобному хвату как для правой, так и для левой руки, что делает её отличным выбором для всех пользователей. При этом мышь не оборудована бесшумными кнопками, что стоит учитывать при работе в тихой среде. Мышь Sven оснащена оптическим сенсором с разрешением 1800 dpi, что гарантирует точность и плавность движения курсора на экране. Благодаря комбинированной возможности подключения — проводному и беспроводному — устройство подходит для разных сценариев использования. Встроенный аккумулятор позволяет использовать мышь без необходимости частой замены батареек, что добавляет удобства и сбережет время. С весом всего 62 грамма, мышь легка и проста в использовании, что является дополнительным плюсом для продолжительной работы или игр. Бренд Sven позаботился о том, чтобы эта модель сочетала в себе функциональность и доступность, делая её отличным выбором для офиса и дома.

Отзывы о товаре Мышь Sven RX-222W черный (SV-021771)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1800
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
114х61х35 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Sven представляет собой универсальное устройство с широкими возможностями подключения, которые включают радиоканал, Bluetooth и USB Type-A, что позволяет легко интегрироваться с различными устройствами. С радиусом действия беспроводной связи до 10 метров, эта мышь обеспечивает свободу перемещения без потери сигнала. Она выполнена в элегантном черном цвете, который подойдет к любому рабочему пространству. Эргономичный дизайн способствует удобному хвату как для правой, так и для левой руки, что делает её отличным выбором для всех пользователей. При этом мышь не оборудована бесшумными кнопками, что стоит учитывать при работе в тихой среде. Мышь Sven оснащена оптическим сенсором с разрешением 1800 dpi, что гарантирует точность и плавность движения курсора на экране. Благодаря комбинированной возможности подключения — проводному и беспроводному — устройство подходит для разных сценариев использования. Встроенный аккумулятор позволяет использовать мышь без необходимости частой замены батареек, что добавляет удобства и сбережет время. С весом всего 62 грамма, мышь легка и проста в использовании, что является дополнительным плюсом для продолжительной работы или игр. Бренд Sven позаботился о том, чтобы эта модель сочетала в себе функциональность и доступность, делая её отличным выбором для офиса и дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Sven RX-222W черный (SV-021771) - этот товар вы можете купить по цене 420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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