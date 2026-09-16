Мышь Sven RX-222W черный (SV-021771)
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Характеристики
Описание товара Мышь Sven RX-222W черный (SV-021771)
Мышь Sven представляет собой универсальное устройство с широкими возможностями подключения, которые включают радиоканал, Bluetooth и USB Type-A, что позволяет легко интегрироваться с различными устройствами. С радиусом действия беспроводной связи до 10 метров, эта мышь обеспечивает свободу перемещения без потери сигнала. Она выполнена в элегантном черном цвете, который подойдет к любому рабочему пространству. Эргономичный дизайн способствует удобному хвату как для правой, так и для левой руки, что делает её отличным выбором для всех пользователей. При этом мышь не оборудована бесшумными кнопками, что стоит учитывать при работе в тихой среде. Мышь Sven оснащена оптическим сенсором с разрешением 1800 dpi, что гарантирует точность и плавность движения курсора на экране. Благодаря комбинированной возможности подключения — проводному и беспроводному — устройство подходит для разных сценариев использования. Встроенный аккумулятор позволяет использовать мышь без необходимости частой замены батареек, что добавляет удобства и сбережет время. С весом всего 62 грамма, мышь легка и проста в использовании, что является дополнительным плюсом для продолжительной работы или игр. Бренд Sven позаботился о том, чтобы эта модель сочетала в себе функциональность и доступность, делая её отличным выбором для офиса и дома.
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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