Top.Mail.Ru
Мышь ExeGate Gaming Standard SL-9064 черная (EX298899RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь ExeGate Gaming Standard SL-9064 черная (EX298899RUS)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь ExeGate Gaming Standard SL-9064 черная (EX298899RUS) - фото 1
Мышь ExeGate Gaming Standard SL-9064 черная (EX298899RUS) - фото 2
Мышь ExeGate Gaming Standard SL-9064 черная (EX298899RUS) - фото 3
Мышь ExeGate Gaming Standard SL-9064 черная (EX298899RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь ExeGate Gaming Standard SL-9064 черная (EX298899RUS) - фото 1
  • Мышь ExeGate Gaming Standard SL-9064 черная (EX298899RUS) - фото 2
  • Мышь ExeGate Gaming Standard SL-9064 черная (EX298899RUS) - фото 3
  • Мышь ExeGate Gaming Standard SL-9064 черная (EX298899RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727451
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь ExeGate Gaming Standard SL-9064 черная (EX298899RUS)
410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х4
Вес, г.
200

Описание товара Мышь ExeGate Gaming Standard SL-9064 черная (EX298899RUS)

Мышь ExeGate — это универсальное проводное устройство, идеально подходящее для повседневного использования и работы за компьютером. Выполненная в элегантном черном цвете, эта мышь сочетает в себе стиль и функциональность. Она разработана для правшей, что обеспечивает комфортный и естественный хват. Мышь оснащена современным оптическим сенсором с разрешением 3600 dpi, который обеспечивает точное и плавное перемещение курсора на экране. Подключение к компьютеру осуществляется через интерфейс USB Type-A, что гарантирует стабильное и быстрое соединение. С весом всего 90 грамм, ExeGate легко перемещается по любой поверхности, обеспечивая быструю реакцию и надежное управление. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, модель предлагает отличное качество и долговечность за счет прочной конструкции и устойчивых материалов. Эта мышь станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и удобство в сочетании с доступностью.



Теги товара: для дизайнеров

Отзывы о товаре Мышь ExeGate Gaming Standard SL-9064 черная (EX298899RUS)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь ExeGate — это универсальное проводное устройство, идеально подходящее для повседневного использования и работы за компьютером. Выполненная в элегантном черном цвете, эта мышь сочетает в себе стиль и функциональность. Она разработана для правшей, что обеспечивает комфортный и естественный хват. Мышь оснащена современным оптическим сенсором с разрешением 3600 dpi, который обеспечивает точное и плавное перемещение курсора на экране. Подключение к компьютеру осуществляется через интерфейс USB Type-A, что гарантирует стабильное и быстрое соединение. С весом всего 90 грамм, ExeGate легко перемещается по любой поверхности, обеспечивая быструю реакцию и надежное управление. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, модель предлагает отличное качество и долговечность за счет прочной конструкции и устойчивых материалов. Эта мышь станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и удобство в сочетании с доступностью.


Теги товара: для дизайнеров
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь ExeGate Gaming Standard SL-9064 черная (EX298899RUS) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 410 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...