Мышь Acer OMW126 (ZL.MCEEE.010) черный
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Acer OMW126 (ZL.MCEEE.010) черный
Мышь Acer — это стильное и функциональное устройство, предназначенное для использования с персональными компьютерами. Она отличается удобным универсальным хватом, позволяющим комфортно пользоваться как правой, так и левой рукой. Корпус мыши выполнен в классическом черном цвете, который гармонично впишется в любой рабочий стол. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, обеспечивающим точное и плавное перемещение курсора. Это делает ее отличным выбором для повседневных задач, таких как работа с документами и интернет-серфинг. Проводное подключение осуществляется через интерфейс USB Type-A, обеспечивая стабильное соединение и минимальную задержку отклика, что особенно важно для продуктивной работы. Длина провода составляет 1.5 метра, предоставляя достаточно свободы для удобного расположения на рабочем месте. С весом всего 98 граммов мышь Acer легка и удобна в использовании, не вызывая усталости рук даже при длительной работе. Этот аксессуар от бренда Acer станет надежным помощником в задачах любой сложности.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 390 руб. 800 руб.98 руб. в СплитМышь Defender Accura MM-935 черный (52935)
-
В наличииЦена 390 руб. 660 руб.98 руб. в СплитМышь Oklick 395M SHADOW черный
-
В наличииЦена 400 руб. 660 руб.100 руб. в СплитМышь Defender Datum MM-265 черный
-
В наличииЦена 400 руб. 790 руб.100 руб. в СплитМышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L)
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитМышь Sven RX-400W Wireless Mouse Black USB
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитМышь Acer OMW300 черный (ZL.MCECC.01W)
-
В наличииЦена 410 руб. 800 руб.103 руб. в СплитМышь Nakatomi MOG-11U USB Black
-
В наличииЦена 410 руб. 710 руб.103 руб. в СплитМышь Defender Overmatch GM-069 (52069)
-
В наличииЦена 410 руб.103 руб. в СплитМышь Defender MB-027 GREY (52029)
-
В наличииЦена 410 руб.103 руб. в СплитМышь проводная Qumo Portal M39 черный, 3200 dpi, USB, кнопки - 6
-
В наличииЦена 410 руб.103 руб. в СплитМышь ExeGate Gaming Standard SL-9064 черная (EX298899RUS)
-
В наличииЦена 420 руб. 770 руб.105 руб. в СплитМышь Acer OMW010 (ZL.MCEEE.001) черный
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
Отзывы о товаре Мышь Acer OMW126 (ZL.MCEEE.010) черный