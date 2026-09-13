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Мышь Acer OMW126 (ZL.MCEEE.010) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Acer OMW126 (ZL.MCEEE.010) черный

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Мышь Acer OMW126 (ZL.MCEEE.010) черный - фото 1
Мышь Acer OMW126 (ZL.MCEEE.010) черный - фото 2
Мышь Acer OMW126 (ZL.MCEEE.010) черный - фото 3
Мышь Acer OMW126 (ZL.MCEEE.010) черный - фото 4
Мышь Acer OMW126 (ZL.MCEEE.010) черный - фото 5
Мышь Acer OMW126 (ZL.MCEEE.010) черный - фото 6
Мышь Acer OMW126 (ZL.MCEEE.010) черный - фото 7
Мышь Acer OMW126 (ZL.MCEEE.010) черный - фото 8
Мышь Acer OMW126 (ZL.MCEEE.010) черный - фото 9
Мышь Acer OMW126 (ZL.MCEEE.010) черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Acer OMW126 (ZL.MCEEE.010) черный - фото 1
  • Мышь Acer OMW126 (ZL.MCEEE.010) черный - фото 2
  • Мышь Acer OMW126 (ZL.MCEEE.010) черный - фото 3
  • Мышь Acer OMW126 (ZL.MCEEE.010) черный - фото 4
  • Мышь Acer OMW126 (ZL.MCEEE.010) черный - фото 5
  • Мышь Acer OMW126 (ZL.MCEEE.010) черный - фото 6
  • Мышь Acer OMW126 (ZL.MCEEE.010) черный - фото 7
  • Мышь Acer OMW126 (ZL.MCEEE.010) черный - фото 8
  • Мышь Acer OMW126 (ZL.MCEEE.010) черный - фото 9
  • Мышь Acer OMW126 (ZL.MCEEE.010) черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718450
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Acer OMW126 (ZL.MCEEE.010) черный
410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
114 х 61 х 37
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х5
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Acer OMW126 (ZL.MCEEE.010) черный

Мышь Acer — это стильное и функциональное устройство, предназначенное для использования с персональными компьютерами. Она отличается удобным универсальным хватом, позволяющим комфортно пользоваться как правой, так и левой рукой. Корпус мыши выполнен в классическом черном цвете, который гармонично впишется в любой рабочий стол. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, обеспечивающим точное и плавное перемещение курсора. Это делает ее отличным выбором для повседневных задач, таких как работа с документами и интернет-серфинг. Проводное подключение осуществляется через интерфейс USB Type-A, обеспечивая стабильное соединение и минимальную задержку отклика, что особенно важно для продуктивной работы. Длина провода составляет 1.5 метра, предоставляя достаточно свободы для удобного расположения на рабочем месте. С весом всего 98 граммов мышь Acer легка и удобна в использовании, не вызывая усталости рук даже при длительной работе. Этот аксессуар от бренда Acer станет надежным помощником в задачах любой сложности.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Acer OMW126 (ZL.MCEEE.010) черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
114 х 61 х 37
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Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Acer — это стильное и функциональное устройство, предназначенное для использования с персональными компьютерами. Она отличается удобным универсальным хватом, позволяющим комфортно пользоваться как правой, так и левой рукой. Корпус мыши выполнен в классическом черном цвете, который гармонично впишется в любой рабочий стол. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, обеспечивающим точное и плавное перемещение курсора. Это делает ее отличным выбором для повседневных задач, таких как работа с документами и интернет-серфинг. Проводное подключение осуществляется через интерфейс USB Type-A, обеспечивая стабильное соединение и минимальную задержку отклика, что особенно важно для продуктивной работы. Длина провода составляет 1.5 метра, предоставляя достаточно свободы для удобного расположения на рабочем месте. С весом всего 98 граммов мышь Acer легка и удобна в использовании, не вызывая усталости рук даже при длительной работе. Этот аксессуар от бренда Acer станет надежным помощником в задачах любой сложности.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Acer OMW126 (ZL.MCEEE.010) черный - стоимость товара 410 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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