Мышь A4Tech OP-330S черный
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%510 руб. 1 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 512164
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х4
Вес, г.
120
Описание товара Мышь A4Tech OP-330S черный
В проводной оптической мыши A4Tech OP-330S нет ничего лишнего. Всё в этой модели, от удобной формы до высокоточного колеса прокрутки, говорит об ее качестве. Основное преимущество компьютерной мыши - сочетание простого, функционального дизайна и технических параметров. Форма кнопок идеально подходит для пальцев, а боковые стороны выполнены так, чтобы мышь было удобно держать и поднимать пользователям с любой активной рукой. Помимо этого она практически бесшумна.
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В проводной оптической мыши A4Tech OP-330S нет ничего лишнего. Всё в этой модели, от удобной формы до высокоточного колеса прокрутки, говорит об ее качестве. Основное преимущество компьютерной мыши - сочетание простого, функционального дизайна и технических параметров. Форма кнопок идеально подходит для пальцев, а боковые стороны выполнены так, чтобы мышь было удобно держать и поднимать пользователям с любой активной рукой. Помимо этого она практически бесшумна.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь A4Tech OP-330S черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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