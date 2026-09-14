Мышь Оклик 310MW белый/синий (1869094)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Оклик 310MW белый/синий (1869094)
Мышь Oklick предлагает превосходное сочетание стиля и удобства, подходя для пользователей как правой, так и левой руки. Эта универсальная беспроводная мышь выполнена в стильной бело-синей цветовой гамме, что придаёт ей элегантный и современный вид. Обладая оптическим сенсором с разрешением 3200 dpi, устройство обеспечивает высокую точность и плавность в управлении курсором, что делает её отличным выбором как для офисной работы, так и для развлечений. Благодаря радиусом действия беспроводной связи до 10 метров, мышь Oklick предоставляет свободу перемещения без ограничений, что особенно удобно для презентаций или работы на большом расстоянии от компьютера. Использование радиоканального интерфейса подключения гарантирует стабильную и надёжную работу без задержек и сбоев. Лёгкость конструкции, всего 57 грамм, делает мышь практически незаметной в руке, а питание от одной батареи типа АА обеспечивает длительное время работы без замены источника питания. Эта мышь идеально подходит для тех, кто ценит комфорт, функциональность и стиль в одном устройстве.
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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