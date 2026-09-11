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Мышь Genius Mouse DX-120 (31010010400) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Genius Mouse DX-120 (31010010400) Black

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Мышь Genius Mouse DX-120 (31010010400) Black - фото 1
Мышь Genius Mouse DX-120 (31010010400) Black - фото 2
Мышь Genius Mouse DX-120 (31010010400) Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Genius Mouse DX-120 (31010010400) Black - фото 1
  • Мышь Genius Mouse DX-120 (31010010400) Black - фото 2
  • Мышь Genius Mouse DX-120 (31010010400) Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
390 руб.  610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499073
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Характеристики

Бренд
Genius
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
13х6х3
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Genius Mouse DX-120 (31010010400) Black

Genius DX-120 представляет собой классическую проводную оптическую мышь с симметричной формой, благодаря чему ее одинаково удобно использовать как правой, так и левой рукой. Корпус манипулятора выполнен из высококачественного, приятного на ощупь пластика.

Отзывы о товаре Мышь Genius Mouse DX-120 (31010010400) Black




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Характеристики
Бренд
Genius
Тип товара
Мышь
Описание
Genius DX-120 представляет собой классическую проводную оптическую мышь с симметричной формой, благодаря чему ее одинаково удобно использовать как правой, так и левой рукой. Корпус манипулятора выполнен из высококачественного, приятного на ощупь пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Genius Mouse DX-120 (31010010400) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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