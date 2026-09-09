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Мышь Oklick 485MW Black-Blue USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Oklick 485MW Black-Blue USB

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Мышь Oklick 485MW Black-Blue USB - фото 1
Мышь Oklick 485MW Black-Blue USB - фото 2
Мышь Oklick 485MW Black-Blue USB - фото 3
Мышь Oklick 485MW Black-Blue USB - фото 4
Мышь Oklick 485MW Black-Blue USB - фото 5
Мышь Oklick 485MW Black-Blue USB - фото 6
Мышь Oklick 485MW Black-Blue USB - фото 7
Мышь Oklick 485MW Black-Blue USB - фото 8
Мышь Oklick 485MW Black-Blue USB - фото 9
Мышь Oklick 485MW Black-Blue USB - фото 10
Мышь Oklick 485MW Black-Blue USB - фото 11
Мышь Oklick 485MW Black-Blue USB - фото 12
Мышь Oklick 485MW Black-Blue USB - фото 13
Мышь Oklick 485MW Black-Blue USB - фото 14
Мышь Oklick 485MW Black-Blue USB - фото 15
Мышь Oklick 485MW Black-Blue USB - фото 16
Мышь Oklick 485MW Black-Blue USB - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий, черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Oklick 485MW Black-Blue USB - фото 1
  • Мышь Oklick 485MW Black-Blue USB - фото 2
  • Мышь Oklick 485MW Black-Blue USB - фото 3
  • Мышь Oklick 485MW Black-Blue USB - фото 4
  • Мышь Oklick 485MW Black-Blue USB - фото 5
  • Мышь Oklick 485MW Black-Blue USB - фото 6
  • Мышь Oklick 485MW Black-Blue USB - фото 7
  • Мышь Oklick 485MW Black-Blue USB - фото 8
  • Мышь Oklick 485MW Black-Blue USB - фото 9
  • Мышь Oklick 485MW Black-Blue USB - фото 10
  • Мышь Oklick 485MW Black-Blue USB - фото 11
  • Мышь Oklick 485MW Black-Blue USB - фото 12
  • Мышь Oklick 485MW Black-Blue USB - фото 13
  • Мышь Oklick 485MW Black-Blue USB - фото 14
  • Мышь Oklick 485MW Black-Blue USB - фото 15
  • Мышь Oklick 485MW Black-Blue USB - фото 16
  • Мышь Oklick 485MW Black-Blue USB - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
390 руб.  520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 155598
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий, черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xААА
Габариты (ШxВxД), мм
66x38x104
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
122

Описание товара Мышь Oklick 485MW Black-Blue USB

Мышь OKLICK 485MW Black/Blue — простая в управлении полноразмерная модель. Она снабжена двумя клавишами и колесом прокрутки, посредством которых пользователь выполняет необходимые манипуляции. Сенсорный датчик с разрешением 1200 dpi отвечает за быстрый и точный отклик на команды в процессе работы на поверхностях разного типа. Симметричная конфигурация позволяет комфортно пользоваться устройством обеими руками.Подключение к ноутбуку или компьютеру осуществляется посредством радиоприемника с интерфейсом USB. Внешний модуль имеет компактный размер, однако обеспечивает устойчивое сопряжение в радиусе до 10 м. Источником электропитания мыши OKLICK 485MW Black/Blue является батарейка стандарта ААА, которая размещается в специальном отделении нижней панели.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Oklick 485MW Black-Blue USB




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий, черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xААА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
66x38x104
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь OKLICK 485MW Black/Blue — простая в управлении полноразмерная модель. Она снабжена двумя клавишами и колесом прокрутки, посредством которых пользователь выполняет необходимые манипуляции. Сенсорный датчик с разрешением 1200 dpi отвечает за быстрый и точный отклик на команды в процессе работы на поверхностях разного типа. Симметричная конфигурация позволяет комфортно пользоваться устройством обеими руками.Подключение к ноутбуку или компьютеру осуществляется посредством радиоприемника с интерфейсом USB. Внешний модуль имеет компактный размер, однако обеспечивает устойчивое сопряжение в радиусе до 10 м. Источником электропитания мыши OKLICK 485MW Black/Blue является батарейка стандарта ААА, которая размещается в специальном отделении нижней панели.


Теги товара: Для левшей
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