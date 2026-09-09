Мышь Oklick 685MW черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Oklick 685MW черный
Мышь Oklick – это стильное и функциональное устройство, предназначенное для использования с персональными компьютерами. С весом всего 47 г, эта мышь станет незаменимым помощником для тех, кто ценит компактность и легкость. Ее черный цвет придаёт аксессуару элегантный вид, подходящий для любого рабочего места. Благодаря беспроводному подключению через радиоканал с радиусом действия до 10 метров, вы можете работать свободно, без ограничений провода. Optический сенсор с разрешением 1200 dpi обеспечивает плавное и точное движение курсора, что делает мышь идеальной для выполнения повседневных задач и работы в офисе. Универсальный хват подходит как для правой, так и для левой руки, что увеличивает комфорт использования для всех пользователей. Мышь питается от двух батареек типа ААА, что обеспечивает длительный срок работы без необходимости частой замены источника питания. Бренд Oklick гарантирует надежность и качество, делая это устройство отличным выбором для вашего ПК.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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