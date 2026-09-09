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Мышь Oklick 685MW черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Oklick 685MW черный

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Мышь Oklick 685MW черный - фото 6
Мышь Oklick 685MW черный - фото 7
Мышь Oklick 685MW черный - фото 8
Мышь Oklick 685MW черный - фото 9
Мышь Oklick 685MW черный - фото 10
Мышь Oklick 685MW черный - фото 11
Мышь Oklick 685MW черный - фото 12
Мышь Oklick 685MW черный - фото 13
Мышь Oklick 685MW черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Oklick 685MW черный - фото 1
  • Мышь Oklick 685MW черный - фото 2
  • Мышь Oklick 685MW черный - фото 3
  • Мышь Oklick 685MW черный - фото 4
  • Мышь Oklick 685MW черный - фото 5
  • Мышь Oklick 685MW черный - фото 6
  • Мышь Oklick 685MW черный - фото 7
  • Мышь Oklick 685MW черный - фото 8
  • Мышь Oklick 685MW черный - фото 9
  • Мышь Oklick 685MW черный - фото 10
  • Мышь Oklick 685MW черный - фото 11
  • Мышь Oklick 685MW черный - фото 12
  • Мышь Oklick 685MW черный - фото 13
  • Мышь Oklick 685MW черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
370 руб.  660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 256122
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xААА
Габариты (ШxВxД), мм
61x40x99 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х4
Вес, г.
90

Описание товара Мышь Oklick 685MW черный

Мышь Oklick – это стильное и функциональное устройство, предназначенное для использования с персональными компьютерами. С весом всего 47 г, эта мышь станет незаменимым помощником для тех, кто ценит компактность и легкость. Ее черный цвет придаёт аксессуару элегантный вид, подходящий для любого рабочего места. Благодаря беспроводному подключению через радиоканал с радиусом действия до 10 метров, вы можете работать свободно, без ограничений провода. Optический сенсор с разрешением 1200 dpi обеспечивает плавное и точное движение курсора, что делает мышь идеальной для выполнения повседневных задач и работы в офисе. Универсальный хват подходит как для правой, так и для левой руки, что увеличивает комфорт использования для всех пользователей. Мышь питается от двух батареек типа ААА, что обеспечивает длительный срок работы без необходимости частой замены источника питания. Бренд Oklick гарантирует надежность и качество, делая это устройство отличным выбором для вашего ПК.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Oklick 685MW черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xААА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
61x40x99 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick – это стильное и функциональное устройство, предназначенное для использования с персональными компьютерами. С весом всего 47 г, эта мышь станет незаменимым помощником для тех, кто ценит компактность и легкость. Ее черный цвет придаёт аксессуару элегантный вид, подходящий для любого рабочего места. Благодаря беспроводному подключению через радиоканал с радиусом действия до 10 метров, вы можете работать свободно, без ограничений провода. Optический сенсор с разрешением 1200 dpi обеспечивает плавное и точное движение курсора, что делает мышь идеальной для выполнения повседневных задач и работы в офисе. Универсальный хват подходит как для правой, так и для левой руки, что увеличивает комфорт использования для всех пользователей. Мышь питается от двух батареек типа ААА, что обеспечивает длительный срок работы без необходимости частой замены источника питания. Бренд Oklick гарантирует надежность и качество, делая это устройство отличным выбором для вашего ПК.


Теги товара: Для левшей
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Отзывы


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