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Мышь Defender MM-310 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Defender MM-310 Black

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Мышь Defender MM-310 Black - фото 1
Мышь Defender MM-310 Black - фото 2
Мышь Defender MM-310 Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Defender MM-310 Black - фото 1
  • Мышь Defender MM-310 Black - фото 2
  • Мышь Defender MM-310 Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
370 руб.  620 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 293999
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мышь Defender MM-310 Black
370 руб. -40%
620 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х5
Вес, г.
110

Описание товара Мышь Defender MM-310 Black

Мышь MM-310 с разрешением 1000 dpi является оптимальным выбором при работе с экранами 9-22. Имеет эргономичную форму, которая позволяет мыши удобно расположиться в руке, и сверхпрочное прорезиненное покрытие.

Отзывы о товаре Мышь Defender MM-310 Black




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь MM-310 с разрешением 1000 dpi является оптимальным выбором при работе с экранами 9-22. Имеет эргономичную форму, которая позволяет мыши удобно расположиться в руке, и сверхпрочное прорезиненное покрытие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender MM-310 Black - стоимость товара 370 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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