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Мышь Oklick 185V2 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Oklick 185V2 черный

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Мышь Oklick 185V2 черный - фото 8
Мышь Oklick 185V2 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Oklick 185V2 черный - фото 1
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  • Мышь Oklick 185V2 черный - фото 3
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  • Мышь Oklick 185V2 черный - фото 7
  • Мышь Oklick 185V2 черный - фото 8
  • Мышь Oklick 185V2 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
370 руб.  740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 324582
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
60 x 110 x 37.2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
90

Описание товара Мышь Oklick 185V2 черный

Мышь OKLICK – это надежное и удобное устройство для повседневного использования с компьютером. Данная модель оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное движение курсора. Универсальный дизайн позволяет использовать мышь как правой, так и левой рукой, обеспечивая комфорт для всех пользователей. Мышь выполнена в классическом черном цвете, который гармонично впишется в любую рабочую обстановку. Подключение осуществляется через интерфейс USB Type-A, что гарантирует стабильную связь с ПК и мгновенную реакцию на команды. Провод длиной 1.8 метра предоставляет свободу перемещения и удобство в работе. Мышь весит всего 88 грамм, что делает её легкой и маневренной. Отсутствие бесшумных кнопок позволяет получить удовлетворительный тактильный отклик при каждом нажатии, что особо оценят те пользователи, которые предпочитают чувствовать каждое взаимодействие с устройством. Бренд Oklick известен своим качеством и долговечностью, благодаря чему эта модель станет надежным спутником в вашем рабочем или домашнем пространстве.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Oklick 185V2 черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
60 x 110 x 37.2 мм
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Страна производитель
Китай
Описание
Мышь OKLICK – это надежное и удобное устройство для повседневного использования с компьютером. Данная модель оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное движение курсора. Универсальный дизайн позволяет использовать мышь как правой, так и левой рукой, обеспечивая комфорт для всех пользователей. Мышь выполнена в классическом черном цвете, который гармонично впишется в любую рабочую обстановку. Подключение осуществляется через интерфейс USB Type-A, что гарантирует стабильную связь с ПК и мгновенную реакцию на команды. Провод длиной 1.8 метра предоставляет свободу перемещения и удобство в работе. Мышь весит всего 88 грамм, что делает её легкой и маневренной. Отсутствие бесшумных кнопок позволяет получить удовлетворительный тактильный отклик при каждом нажатии, что особо оценят те пользователи, которые предпочитают чувствовать каждое взаимодействие с устройством. Бренд Oklick известен своим качеством и долговечностью, благодаря чему эта модель станет надежным спутником в вашем рабочем или домашнем пространстве.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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