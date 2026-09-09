Мышь Oklick 185V2 черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Oklick 185V2 черный
Мышь OKLICK – это надежное и удобное устройство для повседневного использования с компьютером. Данная модель оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное движение курсора. Универсальный дизайн позволяет использовать мышь как правой, так и левой рукой, обеспечивая комфорт для всех пользователей. Мышь выполнена в классическом черном цвете, который гармонично впишется в любую рабочую обстановку. Подключение осуществляется через интерфейс USB Type-A, что гарантирует стабильную связь с ПК и мгновенную реакцию на команды. Провод длиной 1.8 метра предоставляет свободу перемещения и удобство в работе. Мышь весит всего 88 грамм, что делает её легкой и маневренной. Отсутствие бесшумных кнопок позволяет получить удовлетворительный тактильный отклик при каждом нажатии, что особо оценят те пользователи, которые предпочитают чувствовать каждое взаимодействие с устройством. Бренд Oklick известен своим качеством и долговечностью, благодаря чему эта модель станет надежным спутником в вашем рабочем или домашнем пространстве.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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