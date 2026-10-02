Мышь Oklick 488MW черный
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Oklick 488MW черный
Мышь Oklick — это удобное и надежное устройство для вашего персонального компьютера. Она подключается к ПК беспроводным способом, обеспечивая свободу движений в радиусе до 10 метров. Мышь легкая, всего 50 грамм, что делает её использование комфортным в течение длительного времени. Устройство подключается через интерфейс USB Type-A и питается от двух батареек типа AA, что гарантирует длительный срок работы без необходимости частой замены источника питания. Оптический сенсор разрешением 1600 dpi обеспечивает точность и плавность движений, что подходит как для работы, так и для повседневных задач. Эргономичный дизайн мыши Oklick позволяет комфортно использовать её как правой, так и левой рукой, что делает её универсальным устройством для всех пользователей. Классический черный цвет корпуса добавляет элегантности и легко вписывается в любой интерьер рабочего места. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, мышь обеспечивает надежную реакцию и удобство в использовании. Oklick — это отличное сочетание стиля, функциональности и доступной цены, не отказываясь при этом от качества и надежности.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 370 руб. 600 руб.93 руб. в СплитМышь Defender Datum MM-285 черный
-
В наличииЦена 370 руб. 590 руб.93 руб. в СплитМышь Gembird MOP-400-B dark blue
-
В наличииЦена 370 руб. 620 руб.93 руб. в СплитМышь Defender MM-310 Black
-
В наличииЦена 370 руб. 620 руб.93 руб. в СплитМышь Defender MM-495 Black (52495)
-
В наличииЦена 370 руб. 790 руб.93 руб. в СплитМышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L)
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитМышь Acer OMW136 (ZL.MCEEE.01A) черный
-
В наличииЦена 380 руб. 800 руб.95 руб. в СплитМышь Defender Accura MM-935 черный (52935)
-
В наличииЦена 380 руб. 730 руб.95 руб. в СплитМышь Gembird MOP-400-R red
-
В наличииЦена 380 руб. 610 руб.95 руб. в СплитМышь Gembird MUSW-360-LM
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитМышь DX-101, USB, чёрный
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитМышь Acer OMW126 (ZL.MCEEE.010) черный
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитМышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.030) белый
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
Отзывы о товаре Мышь Oklick 488MW черный