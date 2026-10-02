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Мышь Oklick 488MW черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Oklick 488MW черный

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Мышь Oklick 488MW черный - фото 3
Мышь Oklick 488MW черный - фото 4
Мышь Oklick 488MW черный - фото 5
Мышь Oklick 488MW черный - фото 6
Мышь Oklick 488MW черный - фото 7
Мышь Oklick 488MW черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Oklick 488MW черный - фото 1
  • Мышь Oklick 488MW черный - фото 2
  • Мышь Oklick 488MW черный - фото 3
  • Мышь Oklick 488MW черный - фото 4
  • Мышь Oklick 488MW черный - фото 5
  • Мышь Oklick 488MW черный - фото 6
  • Мышь Oklick 488MW черный - фото 7
  • Мышь Oklick 488MW черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
380 руб.  724 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 358109
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Oklick 488MW черный
380 руб. -48%
724 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xAA
Габариты (ШxВxД), мм
61х35х101
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
137

Описание товара Мышь Oklick 488MW черный

Мышь Oklick — это удобное и надежное устройство для вашего персонального компьютера. Она подключается к ПК беспроводным способом, обеспечивая свободу движений в радиусе до 10 метров. Мышь легкая, всего 50 грамм, что делает её использование комфортным в течение длительного времени. Устройство подключается через интерфейс USB Type-A и питается от двух батареек типа AA, что гарантирует длительный срок работы без необходимости частой замены источника питания. Оптический сенсор разрешением 1600 dpi обеспечивает точность и плавность движений, что подходит как для работы, так и для повседневных задач. Эргономичный дизайн мыши Oklick позволяет комфортно использовать её как правой, так и левой рукой, что делает её универсальным устройством для всех пользователей. Классический черный цвет корпуса добавляет элегантности и легко вписывается в любой интерьер рабочего места. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, мышь обеспечивает надежную реакцию и удобство в использовании. Oklick — это отличное сочетание стиля, функциональности и доступной цены, не отказываясь при этом от качества и надежности.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Oklick 488MW черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xAA
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
61х35х101
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick — это удобное и надежное устройство для вашего персонального компьютера. Она подключается к ПК беспроводным способом, обеспечивая свободу движений в радиусе до 10 метров. Мышь легкая, всего 50 грамм, что делает её использование комфортным в течение длительного времени. Устройство подключается через интерфейс USB Type-A и питается от двух батареек типа AA, что гарантирует длительный срок работы без необходимости частой замены источника питания. Оптический сенсор разрешением 1600 dpi обеспечивает точность и плавность движений, что подходит как для работы, так и для повседневных задач. Эргономичный дизайн мыши Oklick позволяет комфортно использовать её как правой, так и левой рукой, что делает её универсальным устройством для всех пользователей. Классический черный цвет корпуса добавляет элегантности и легко вписывается в любой интерьер рабочего места. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, мышь обеспечивает надежную реакцию и удобство в использовании. Oklick — это отличное сочетание стиля, функциональности и доступной цены, не отказываясь при этом от качества и надежности.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Oklick 488MW черный – стоимость товара 380 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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