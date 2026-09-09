Мышь Oklick 225M Black-Red USB
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Oklick 225M Black-Red USB
Проводная мышь Oklick 225M имеет стильный дизайн: яркий красный цвет в сочетании с черным выглядит довольно эффектно. Всего три кнопки управления позволят выполнять все функции с легкостью. Оптический датчик с разрешением в 1200 точек на дюйм точно реагирует на перемещения по любой ровной поверхности и передает их моментально на экран. Симметричный корпус сделан из качественного прочного пластика и удобно удерживается любой рукой.Модель Oklick 225M работает через кабель, который подключается к USB-порту. Его длина – 1.3 м, чего вполне достаточно для свободных движений рукой. Устройство невелико, его размеры составляют 104х38х66 мм, а вес – 57 г. Благодаря этому Вы сможете перемещать мышь по столу фактически кончиками пальцев. Неприхотливая и послушная мышка станет Вашим надежным и любимым инструментом при работе за компьютером.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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