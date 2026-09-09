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Мышь Oklick 225M Black-Red USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Oklick 225M Black-Red USB

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Мышь Oklick 225M Black-Red USB - фото 1
Мышь Oklick 225M Black-Red USB - фото 2
Мышь Oklick 225M Black-Red USB - фото 3
Мышь Oklick 225M Black-Red USB - фото 4
Мышь Oklick 225M Black-Red USB - фото 5
Мышь Oklick 225M Black-Red USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Oklick 225M Black-Red USB - фото 1
  • Мышь Oklick 225M Black-Red USB - фото 2
  • Мышь Oklick 225M Black-Red USB - фото 3
  • Мышь Oklick 225M Black-Red USB - фото 4
  • Мышь Oklick 225M Black-Red USB - фото 5
  • Мышь Oklick 225M Black-Red USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
450 руб.  650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 155553
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
113

Описание товара Мышь Oklick 225M Black-Red USB

Проводная мышь Oklick 225M имеет стильный дизайн: яркий красный цвет в сочетании с черным выглядит довольно эффектно. Всего три кнопки управления позволят выполнять все функции с легкостью. Оптический датчик с разрешением в 1200 точек на дюйм точно реагирует на перемещения по любой ровной поверхности и передает их моментально на экран. Симметричный корпус сделан из качественного прочного пластика и удобно удерживается любой рукой.Модель Oklick 225M работает через кабель, который подключается к USB-порту. Его длина – 1.3 м, чего вполне достаточно для свободных движений рукой. Устройство невелико, его размеры составляют 104х38х66 мм, а вес – 57 г. Благодаря этому Вы сможете перемещать мышь по столу фактически кончиками пальцев. Неприхотливая и послушная мышка станет Вашим надежным и любимым инструментом при работе за компьютером.

Отзывы о товаре Мышь Oklick 225M Black-Red USB




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Описание
Проводная мышь Oklick 225M имеет стильный дизайн: яркий красный цвет в сочетании с черным выглядит довольно эффектно. Всего три кнопки управления позволят выполнять все функции с легкостью. Оптический датчик с разрешением в 1200 точек на дюйм точно реагирует на перемещения по любой ровной поверхности и передает их моментально на экран. Симметричный корпус сделан из качественного прочного пластика и удобно удерживается любой рукой.Модель Oklick 225M работает через кабель, который подключается к USB-порту. Его длина – 1.3 м, чего вполне достаточно для свободных движений рукой. Устройство невелико, его размеры составляют 104х38х66 мм, а вес – 57 г. Благодаря этому Вы сможете перемещать мышь по столу фактически кончиками пальцев. Неприхотливая и послушная мышка станет Вашим надежным и любимым инструментом при работе за компьютером.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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