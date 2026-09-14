Мышь Acer OMW300 черный (ZL.MCECC.01W)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Acer OMW300 черный (ZL.MCECC.01W)
Мышь Acer — это универсальное решение для комфортной работы и развлечений, подходящее как для правой, так и для левой руки. Благодаря продуманной симметричной конструкции, ее одинаково удобно использовать всем пользователям. Девайс оснащен оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что обеспечивает точное и плавное отслеживание движений на любых поверхностях. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает стабильное и надежное соединение без задержек, а длинный провод длиной 1.8 метра дает свободу маневра на рабочем столе. Эстетичный черный цвет добавляет устройству элегантности и подходит к любому окружению. Мышь весит 110 граммов, что обеспечивает оптимальный баланс между скоростью перемещения и контролем. Отсутствие бесшумных кнопок говорит о классическом щелчке, который может быть приятен многим пользователям. Это идеальный выбор для тех, кто ищет надежную, простую в использовании мышь от надежного бренда Acer, подходящую для любых задач — от работы в офисе до домашнего компьютера.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 380 руб. 730 руб.95 руб. в СплитМышь Gembird MOP-400-R red
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитМышь Nakatomi MOG-08U USB Black
-
В наличииЦена 380 руб. 610 руб.95 руб. в СплитМышь Gembird MUSW-360-LM
-
В наличииЦена 380 руб. 724 руб.95 руб. в СплитМышь Oklick 488MW черный
-
В наличииЦена 380 руб. 650 руб.95 руб. в СплитМышь Acer OMW011 (ZL.MCEEE.002) черный/синий
-
В наличииЦена 380 руб. 740 руб.95 руб. в СплитМышь беспроводная Sven RX-515SW чёрная
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитМышь DX-101, USB, чёрный
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитМышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.030) белый
-
В наличииЦена 390 руб. 800 руб.98 руб. в СплитМышь Defender Accura MM-935 черный (52935)
-
В наличииЦена 390 руб. 660 руб.98 руб. в СплитМышь Oklick 395M SHADOW черный
-
В наличииЦена 400 руб. 660 руб.100 руб. в СплитМышь Defender Datum MM-265 черный
-
В наличииЦена 400 руб. 790 руб.100 руб. в СплитМышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
Отзывы о товаре Мышь Acer OMW300 черный (ZL.MCECC.01W)