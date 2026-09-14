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Мышь Acer OMW300 черный (ZL.MCECC.01W) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Acer OMW300 черный (ZL.MCECC.01W)

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Мышь Acer OMW300 черный (ZL.MCECC.01W) - фото 1
Мышь Acer OMW300 черный (ZL.MCECC.01W) - фото 2
Мышь Acer OMW300 черный (ZL.MCECC.01W) - фото 3
Мышь Acer OMW300 черный (ZL.MCECC.01W) - фото 4
Мышь Acer OMW300 черный (ZL.MCECC.01W) - фото 5
Мышь Acer OMW300 черный (ZL.MCECC.01W) - фото 6
Мышь Acer OMW300 черный (ZL.MCECC.01W) - фото 7
Мышь Acer OMW300 черный (ZL.MCECC.01W) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Acer OMW300 черный (ZL.MCECC.01W) - фото 1
  • Мышь Acer OMW300 черный (ZL.MCECC.01W) - фото 2
  • Мышь Acer OMW300 черный (ZL.MCECC.01W) - фото 3
  • Мышь Acer OMW300 черный (ZL.MCECC.01W) - фото 4
  • Мышь Acer OMW300 черный (ZL.MCECC.01W) - фото 5
  • Мышь Acer OMW300 черный (ZL.MCECC.01W) - фото 6
  • Мышь Acer OMW300 черный (ZL.MCECC.01W) - фото 7
  • Мышь Acer OMW300 черный (ZL.MCECC.01W) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727597
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Acer OMW300 черный (ZL.MCECC.01W)
400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х4
Вес, г.
153

Описание товара Мышь Acer OMW300 черный (ZL.MCECC.01W)

Мышь Acer — это универсальное решение для комфортной работы и развлечений, подходящее как для правой, так и для левой руки. Благодаря продуманной симметричной конструкции, ее одинаково удобно использовать всем пользователям. Девайс оснащен оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что обеспечивает точное и плавное отслеживание движений на любых поверхностях. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает стабильное и надежное соединение без задержек, а длинный провод длиной 1.8 метра дает свободу маневра на рабочем столе. Эстетичный черный цвет добавляет устройству элегантности и подходит к любому окружению. Мышь весит 110 граммов, что обеспечивает оптимальный баланс между скоростью перемещения и контролем. Отсутствие бесшумных кнопок говорит о классическом щелчке, который может быть приятен многим пользователям. Это идеальный выбор для тех, кто ищет надежную, простую в использовании мышь от надежного бренда Acer, подходящую для любых задач — от работы в офисе до домашнего компьютера.

Отзывы о товаре Мышь Acer OMW300 черный (ZL.MCECC.01W)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Acer — это универсальное решение для комфортной работы и развлечений, подходящее как для правой, так и для левой руки. Благодаря продуманной симметричной конструкции, ее одинаково удобно использовать всем пользователям. Девайс оснащен оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что обеспечивает точное и плавное отслеживание движений на любых поверхностях. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает стабильное и надежное соединение без задержек, а длинный провод длиной 1.8 метра дает свободу маневра на рабочем столе. Эстетичный черный цвет добавляет устройству элегантности и подходит к любому окружению. Мышь весит 110 граммов, что обеспечивает оптимальный баланс между скоростью перемещения и контролем. Отсутствие бесшумных кнопок говорит о классическом щелчке, который может быть приятен многим пользователям. Это идеальный выбор для тех, кто ищет надежную, простую в использовании мышь от надежного бренда Acer, подходящую для любых задач — от работы в офисе до домашнего компьютера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Acer OMW300 черный (ZL.MCECC.01W) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 400 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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