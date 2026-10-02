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Мышь Gembird MUSW-360-LM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Gembird MUSW-360-LM

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Мышь Gembird MUSW-360-LM - фото 7
Мышь Gembird MUSW-360-LM - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
желтый, черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
  • Мышь Gembird MUSW-360-LM - фото 1
  • Мышь Gembird MUSW-360-LM - фото 2
  • Мышь Gembird MUSW-360-LM - фото 3
  • Мышь Gembird MUSW-360-LM - фото 4
  • Мышь Gembird MUSW-360-LM - фото 5
  • Мышь Gembird MUSW-360-LM - фото 6
  • Мышь Gembird MUSW-360-LM - фото 7
  • Мышь Gembird MUSW-360-LM - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
380 руб.  610 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 301505
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Gembird MUSW-360-LM
380 руб. -38%
610 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
желтый, черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xААА
Габариты (ШxВxД), мм
63x35x103
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Gembird MUSW-360-LM

Мышь беспроводная Gembird MUSW-360-LM с выполненным из желтого пластика корпусом имеет симметричный дизайн, поэтому она комфортна для управления как правой, так и левой рукой. Модель весом 60 г с 3 классическими переключателями рассчитана на применение дома или в офисе. В ней установлен оптический светодиодный датчик, который поддерживает только один режим чувствительности 1000 dpi. Компьютерная мышка с матовой поверхностью корпуса Gembird MUSW-360-LM подключается к системному блоку ПК или ноутбуку за счет миниатюрного USB-ресивера. Донгл оснащается коннектором USB Type-A и поддерживает по беспроводному каналу связь с мышью на расстоянии до 10 м. Для длительной автономной работы устройства ввода достаточно всего одной батарейки ААА.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Gembird MUSW-360-LM




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
желтый, черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xААА
Габариты (ШxВxД), мм
63x35x103
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Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Gembird MUSW-360-LM с выполненным из желтого пластика корпусом имеет симметричный дизайн, поэтому она комфортна для управления как правой, так и левой рукой. Модель весом 60 г с 3 классическими переключателями рассчитана на применение дома или в офисе. В ней установлен оптический светодиодный датчик, который поддерживает только один режим чувствительности 1000 dpi. Компьютерная мышка с матовой поверхностью корпуса Gembird MUSW-360-LM подключается к системному блоку ПК или ноутбуку за счет миниатюрного USB-ресивера. Донгл оснащается коннектором USB Type-A и поддерживает по беспроводному каналу связь с мышью на расстоянии до 10 м. Для длительной автономной работы устройства ввода достаточно всего одной батарейки ААА.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Gembird MUSW-360-LM - купить по цене 380 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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