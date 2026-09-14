Мышь Оклик 509MW white (1885186)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Оклик 509MW white (1885186)
Мышь Oklick — это универсальное беспроводное устройство, идеально подходящее для ежедневного использования как правой, так и левой рукой. Обладая элегантным белым цветом, она станет стильным аксессуаром для вашего рабочего стола. Благодаря радиоканальному подключению, мышь обеспечивает надежную связь на расстоянии до 10 метров, что предоставляет свободу действий без путающихся под рукой проводов. Оснащена современным оптическим сенсором с разрешением в 1600 dpi, который обеспечивает плавный и точный отклик, делая навигацию более комфортной. Устройство питается от одной батарейки типа AA, что обеспечивает длительную автономную работу. С весом всего 52 грамма, мышь легко и комфортно использовать в течение длительного времени. Хотя кнопки устройства не являются бесшумными, их тактильная обратная связь обеспечивает уверенное нажатие. Мышь Oklick — это надежный и стильный помощник для повседневных задач, идеально подходящий как для работы, так и для развлечений.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Розовые, игровые Logitech
Теги товара: Для левшей, Белые, для дизайнеров
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 350 руб. 940 руб.88 руб. в СплитМышь Гарнизон GM-740G black
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитМышь Acer OMW136 (ZL.MCEEE.01A) черный
-
В наличииЦена 370 руб. 600 руб.93 руб. в СплитМышь Defender Datum MM-285 черный
-
В наличииЦена 370 руб. 590 руб.93 руб. в СплитМышь Gembird MOP-400-B dark blue
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитМышь Defender NEXUS MS-195 BLACK (52195)
-
В наличииЦена 380 руб. 730 руб.95 руб. в СплитМышь Gembird MOP-400-R red
-
В наличииЦена 380 руб. 610 руб.95 руб. в СплитМышь Gembird MUSW-360-LM
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитМышь Nakatomi MOG-08U USB Black
-
В наличииЦена 380 руб. 724 руб.95 руб. в СплитМышь Oklick 488MW черный
-
В наличииЦена 380 руб. 650 руб.95 руб. в СплитМышь Acer OMW011 (ZL.MCEEE.002) черный/синий
-
В наличииЦена 380 руб. 740 руб.95 руб. в СплитМышь беспроводная Sven RX-515SW чёрная
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитМышь DX-101, USB, чёрный
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Розовые, игровые Logitech
Теги товара: Для левшей, Белые, для дизайнеров
Отзывы о товаре Мышь Оклик 509MW white (1885186)