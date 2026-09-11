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Мышь Oklick 125M Black 1175317 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Oklick 125M Black 1175317

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Мышь Oklick 125M Black 1175317 - фото 1
Мышь Oklick 125M Black 1175317 - фото 2
Мышь Oklick 125M Black 1175317 - фото 3
Мышь Oklick 125M Black 1175317 - фото 4
Мышь Oklick 125M Black 1175317 - фото 5
Мышь Oklick 125M Black 1175317 - фото 6
Мышь Oklick 125M Black 1175317 - фото 7
Мышь Oklick 125M Black 1175317 - фото 8
Мышь Oklick 125M Black 1175317 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Oklick 125M Black 1175317 - фото 1
  • Мышь Oklick 125M Black 1175317 - фото 2
  • Мышь Oklick 125M Black 1175317 - фото 3
  • Мышь Oklick 125M Black 1175317 - фото 4
  • Мышь Oklick 125M Black 1175317 - фото 5
  • Мышь Oklick 125M Black 1175317 - фото 6
  • Мышь Oklick 125M Black 1175317 - фото 7
  • Мышь Oklick 125M Black 1175317 - фото 8
  • Мышь Oklick 125M Black 1175317 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 493026
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Oklick 125M Black 1175317

Oklick 125 M – удобная компьютерная мышь для тех, кто не хочет отвлекаться на дополнительные опции. Классическая симметричная форма манипулятора Oklick 125 M подойдет для использования любой рукой. Корпус мыши, выполненный из черного пластика, имеет ножки для беспрепятственного скольжения по любым поверхностям. Контур мыши изящно огибает глянцевая вставка. Широкое прорезиненное колесо прокрутки предлагает дополнительное удобство при работе. Оптический сенсор разрешения (1200 dpi) гарантирует качественную работу с текстовыми и графическими приложения

Отзывы о товаре Мышь Oklick 125M Black 1175317




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Oklick 125 M – удобная компьютерная мышь для тех, кто не хочет отвлекаться на дополнительные опции. Классическая симметричная форма манипулятора Oklick 125 M подойдет для использования любой рукой. Корпус мыши, выполненный из черного пластика, имеет ножки для беспрепятственного скольжения по любым поверхностям. Контур мыши изящно огибает глянцевая вставка. Широкое прорезиненное колесо прокрутки предлагает дополнительное удобство при работе. Оптический сенсор разрешения (1200 dpi) гарантирует качественную работу с текстовыми и графическими приложения
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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