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Мышь Defender Optimum MB-160 чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Defender Optimum MB-160 чёрный

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Мышь Defender Optimum MB-160 чёрный - фото 1
Мышь Defender Optimum MB-160 чёрный - фото 2
Мышь Defender Optimum MB-160 чёрный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Defender Optimum MB-160 чёрный - фото 1
  • Мышь Defender Optimum MB-160 чёрный - фото 2
  • Мышь Defender Optimum MB-160 чёрный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
280 руб.  530 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 254431
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мышь Defender Optimum MB-160 чёрный
280 руб. -47%
530 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
40х25х10
Вес, г.
90

Описание товара Мышь Defender Optimum MB-160 чёрный

Мышь проводная Defender OPTICAL MB-160 – классическая беспроблемная модель черного цвета, идеально подходящая для работы в офисных приложениях и серфинга в интернете. Сенсорный светодиодный аксессуар функционирует с разрешением и точностью до 1000 dpi. Использовать мышь Defender OPTICAL MB-160 в матовом пластиковом корпусе можно и правой, и левой руками.

Отзывы о товаре Мышь Defender Optimum MB-160 чёрный




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Описание
Мышь проводная Defender OPTICAL MB-160 – классическая беспроблемная модель черного цвета, идеально подходящая для работы в офисных приложениях и серфинга в интернете. Сенсорный светодиодный аксессуар функционирует с разрешением и точностью до 1000 dpi. Использовать мышь Defender OPTICAL MB-160 в матовом пластиковом корпусе можно и правой, и левой руками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь Defender Optimum MB-160 чёрный - по цене 280 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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