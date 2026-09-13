Мышь Acer OMW170 (ZL.MCEEE.00R) черный
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Характеристики
Описание товара Мышь Acer OMW170 (ZL.MCEEE.00R) черный
Если вы находитесь в поиске эргономичного и надежного компьютерного манипулятора, которым одинаково комфортно работать в любых приложениях, серфить в Интернете и проходить игры, то лучшим выбором для вас станет мышь проводная Acer OMW170. Расширенный функционал и чувствительный оптический светодиодный сенсор позволяет уверенно отнести представленную модель к игровой периферии. Эффектный дизайн гармонично сочетает яркую разноцветную подсветку с черным цветом корпуса, такое устройство будет хорошо смотреться на любом компьютерном столе. Изменяемое разрешение сенсора мыши Acer OMW170, которое в зависимости от выбранного режима варьируется в диапазоне от 1200 до 3200 dpi, позволит подобрать оптимальные настройки в зависимости от ваших предпочтений к скорости перемещения курсора. По своей форме этот манипулятор идеален для уверенного и комфортного хвата правой рукой. Пластиковый корпус предусматривает покрытие SoftTouch, препятствующее накапливанию отпечатков пальцев и приятное на ощупь. Подключить мышь к компьютеру можно при помощи длинного 1.8-метрового кабеля в тканевой оплетке.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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