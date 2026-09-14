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Презентер Logitech R500s Graphite (910-005843) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Презентер Logitech R500s Graphite (910-005843)

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Презентер Logitech R500s Graphite (910-005843) - фото 1
Презентер Logitech R500s Graphite (910-005843) - фото 2
Презентер Logitech R500s Graphite (910-005843) - фото 3
Презентер Logitech R500s Graphite (910-005843) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Тип сенсора
лазерный
Разрешение оптического сенсора, dpi
0
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
  • Презентер Logitech R500s Graphite (910-005843) - фото 1
  • Презентер Logitech R500s Graphite (910-005843) - фото 2
  • Презентер Logitech R500s Graphite (910-005843) - фото 3
  • Презентер Logitech R500s Graphite (910-005843) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727320
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
лазерный
Разрешение оптического сенсора, dpi
0
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х8
Вес, г.
300

Описание товара Презентер Logitech R500s Graphite (910-005843)

Представляем вашему вниманию универсальный презентер Logitech, созданный для удобства и эффективности в работе. Этот стильный девайс весом всего 48 г обеспечивает легкость в управлении и комфорт при длительном использовании. Благодаря беспроводному подключению через интерфейс Bluetooth, презентер легко синхронизируется с устройствами, обеспечивая свободу движений и надежное соединение на расстоянии. Эргономичный дизайн позволяет использовать его как правой, так и левой рукой, делая этот презентер универсальным решением для всех пользователей. Лазерный сенсор обеспечивает высокую точность управления, что особенно важно во время презентаций или работы с проектами. Стильный серый цвет подчеркивает современный и профессиональный вид устройства, делая его идеальным аксессуаром для любых бизнес встреч или творческих выступлений. С этим презентером от Logitech вы получаете надежность, удобство и инновационный подход в одном устройстве.

Отзывы о товаре Презентер Logitech R500s Graphite (910-005843)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
лазерный
Разрешение оптического сенсора, dpi
0
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию универсальный презентер Logitech, созданный для удобства и эффективности в работе. Этот стильный девайс весом всего 48 г обеспечивает легкость в управлении и комфорт при длительном использовании. Благодаря беспроводному подключению через интерфейс Bluetooth, презентер легко синхронизируется с устройствами, обеспечивая свободу движений и надежное соединение на расстоянии. Эргономичный дизайн позволяет использовать его как правой, так и левой рукой, делая этот презентер универсальным решением для всех пользователей. Лазерный сенсор обеспечивает высокую точность управления, что особенно важно во время презентаций или работы с проектами. Стильный серый цвет подчеркивает современный и профессиональный вид устройства, делая его идеальным аксессуаром для любых бизнес встреч или творческих выступлений. С этим презентером от Logitech вы получаете надежность, удобство и инновационный подход в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Презентер Logitech R500s Graphite (910-005843) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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