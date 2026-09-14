Презентер Logitech R500s Graphite (910-005843)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Презентер Logitech R500s Graphite (910-005843)
Представляем вашему вниманию универсальный презентер Logitech, созданный для удобства и эффективности в работе. Этот стильный девайс весом всего 48 г обеспечивает легкость в управлении и комфорт при длительном использовании. Благодаря беспроводному подключению через интерфейс Bluetooth, презентер легко синхронизируется с устройствами, обеспечивая свободу движений и надежное соединение на расстоянии. Эргономичный дизайн позволяет использовать его как правой, так и левой рукой, делая этот презентер универсальным решением для всех пользователей. Лазерный сенсор обеспечивает высокую точность управления, что особенно важно во время презентаций или работы с проектами. Стильный серый цвет подчеркивает современный и профессиональный вид устройства, делая его идеальным аксессуаром для любых бизнес встреч или творческих выступлений. С этим презентером от Logitech вы получаете надежность, удобство и инновационный подход в одном устройстве.
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Теги товара: С bluetooth, Для левшей, для дизайнеров
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Теги товара: С bluetooth, Для левшей, для дизайнеров
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