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Мышь беспроводная Razer Orochi V2 Black (RZ01-03730100-R3G1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь беспроводная Razer Orochi V2 Black (RZ01-03730100-R3G1)

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Мышь беспроводная Razer Orochi V2 Black (RZ01-03730100-R3G1) - фото 1
Мышь беспроводная Razer Orochi V2 Black (RZ01-03730100-R3G1) - фото 2
Мышь беспроводная Razer Orochi V2 Black (RZ01-03730100-R3G1) - фото 3
Мышь беспроводная Razer Orochi V2 Black (RZ01-03730100-R3G1) - фото 4
Мышь беспроводная Razer Orochi V2 Black (RZ01-03730100-R3G1) - фото 5
Мышь беспроводная Razer Orochi V2 Black (RZ01-03730100-R3G1) - фото 6
Мышь беспроводная Razer Orochi V2 Black (RZ01-03730100-R3G1) - фото 7
Мышь беспроводная Razer Orochi V2 Black (RZ01-03730100-R3G1) - фото 8
Мышь беспроводная Razer Orochi V2 Black (RZ01-03730100-R3G1) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
  • Мышь беспроводная Razer Orochi V2 Black (RZ01-03730100-R3G1) - фото 1
  • Мышь беспроводная Razer Orochi V2 Black (RZ01-03730100-R3G1) - фото 2
  • Мышь беспроводная Razer Orochi V2 Black (RZ01-03730100-R3G1) - фото 3
  • Мышь беспроводная Razer Orochi V2 Black (RZ01-03730100-R3G1) - фото 4
  • Мышь беспроводная Razer Orochi V2 Black (RZ01-03730100-R3G1) - фото 5
  • Мышь беспроводная Razer Orochi V2 Black (RZ01-03730100-R3G1) - фото 6
  • Мышь беспроводная Razer Orochi V2 Black (RZ01-03730100-R3G1) - фото 7
  • Мышь беспроводная Razer Orochi V2 Black (RZ01-03730100-R3G1) - фото 8
  • Мышь беспроводная Razer Orochi V2 Black (RZ01-03730100-R3G1) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 493034
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Габариты (ШxВxД), мм
60х38х108
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
150

Описание товара Мышь беспроводная Razer Orochi V2 Black (RZ01-03730100-R3G1)

Razer Orochi V2 - компактная и сверхлегкая беспроводная игровая мышь с самым продолжительным временем автономной работы. Оборудованная режимами Razer HyperSpeed ??Wireless и Bluetooth, эта мышь станет вашим идеальным спутником для игр. Форма Razer Orochi V2 была улучшена - специально переработана для более естественной посадки, что обеспечивает лучшее управление с большинством стилей захвата. Для работы требуется только одна батарея AA или AAA, мышка Razer Orochi V2 оснащена гибридным слотом для батареи, который оптимально расположен для сбалансированного распределения веса. Razer Orochi V2 полностью настраивается с помощью Razer Synapse 3, что позволяет добавлять макросы и дополнительные функции для расширенного контроля.

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Razer Orochi V2 Black (RZ01-03730100-R3G1)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Габариты (ШxВxД), мм
60х38х108
Страна производитель
Китай
Описание
Razer Orochi V2 - компактная и сверхлегкая беспроводная игровая мышь с самым продолжительным временем автономной работы. Оборудованная режимами Razer HyperSpeed ??Wireless и Bluetooth, эта мышь станет вашим идеальным спутником для игр. Форма Razer Orochi V2 была улучшена - специально переработана для более естественной посадки, что обеспечивает лучшее управление с большинством стилей захвата. Для работы требуется только одна батарея AA или AAA, мышка Razer Orochi V2 оснащена гибридным слотом для батареи, который оптимально расположен для сбалансированного распределения веса. Razer Orochi V2 полностью настраивается с помощью Razer Synapse 3, что позволяет добавлять макросы и дополнительные функции для расширенного контроля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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