Мышь беспроводная Razer Orochi V2 Black (RZ01-03730100-R3G1)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь беспроводная Razer Orochi V2 Black (RZ01-03730100-R3G1)
Razer Orochi V2 - компактная и сверхлегкая беспроводная игровая мышь с самым продолжительным временем автономной работы. Оборудованная режимами Razer HyperSpeed ??Wireless и Bluetooth, эта мышь станет вашим идеальным спутником для игр. Форма Razer Orochi V2 была улучшена - специально переработана для более естественной посадки, что обеспечивает лучшее управление с большинством стилей захвата. Для работы требуется только одна батарея AA или AAA, мышка Razer Orochi V2 оснащена гибридным слотом для батареи, который оптимально расположен для сбалансированного распределения веса. Razer Orochi V2 полностью настраивается с помощью Razer Synapse 3, что позволяет добавлять макросы и дополнительные функции для расширенного контроля.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 240 руб.1060 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech Lift Graphite (910-006473)
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитМышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644)
-
В наличииЦена 4 800 руб.1200 руб. в СплитМышь Logitech G309 Lightspeed Black (910-007199)
-
В наличииЦена 5 340 руб. 12 380 руб.1335 руб. в СплитМышь Logitech BT MX ANYWHERE 3S GR (910-006938)
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитМышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929...
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитМышь Logitech G309 White (910-007207)
-
В наличииЦена 5 730 руб.1433 руб. в СплитМышь SteelSeries Aerox 3 USB Black 62599
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитМышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451)
-
В наличииЦена 6 470 руб.1618 руб. в СплитМышь Logitech G705 LIGHTSPEED - OFF-WHITE (910-006368)
-
В наличииЦена 6 660 руб.1665 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech MX Master 3S Graphite (910-006559)
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитМышь Logitech G903 LightSpeed Hero черный (910-005676)
-
В наличииЦена 7 070 руб.1768 руб. в СплитМышь Logitech G903 LIGHTSPEED HERO Wireless Gaming Mouse USB Bla...
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Отзывы о товаре Мышь беспроводная Razer Orochi V2 Black (RZ01-03730100-R3G1)