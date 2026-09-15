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Мышь Logitech M190 BLUE (910-005925) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech M190 BLUE (910-005925)

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Мышь Logitech M190 BLUE (910-005925) - фото 1
Мышь Logitech M190 BLUE (910-005925) - фото 2
Мышь Logitech M190 BLUE (910-005925) - фото 3
Мышь Logitech M190 BLUE (910-005925) - фото 4
Мышь Logitech M190 BLUE (910-005925) - фото 5
Мышь Logitech M190 BLUE (910-005925) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий, черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Logitech M190 BLUE (910-005925) - фото 1
  • Мышь Logitech M190 BLUE (910-005925) - фото 2
  • Мышь Logitech M190 BLUE (910-005925) - фото 3
  • Мышь Logitech M190 BLUE (910-005925) - фото 4
  • Мышь Logitech M190 BLUE (910-005925) - фото 5
  • Мышь Logitech M190 BLUE (910-005925) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650666
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мышь Logitech M190 BLUE (910-005925)
850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий, черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х9
Вес, г.
140

Описание товара Мышь Logitech M190 BLUE (910-005925)

Мышь LOGITECH - это идеальное сочетание стиля и функциональности для вашего ПК. Эта беспроводная мышь обладает элегантным дизайном в синих и черных тонах, что делает её современным дополнением к вашему рабочему месту. Легкая конструкция весом всего 90 граммов обеспечивает комфортное использование на протяжении всего дня, снижая усталость руки. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное отслеживание, идеально подходящее для выполнения повседневных задач, игр и работы с графикой. Радиоканальный интерфейс и радиус действия беспроводной связи до 10 метров позволяют вам свободно перемещаться, не беспокоясь о перепутанных проводах. Работает эта модель от одного элемента питания типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены батареек. Бренд Logitech является гарантией качества и надежности, предлагая продукцию, которая удовлетворяет потребности пользователей по всему миру. С мышью LOGITECH ваша работа станет более продуктивной и комфортной!

Отзывы о товаре Мышь Logitech M190 BLUE (910-005925)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий, черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь LOGITECH - это идеальное сочетание стиля и функциональности для вашего ПК. Эта беспроводная мышь обладает элегантным дизайном в синих и черных тонах, что делает её современным дополнением к вашему рабочему месту. Легкая конструкция весом всего 90 граммов обеспечивает комфортное использование на протяжении всего дня, снижая усталость руки. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное отслеживание, идеально подходящее для выполнения повседневных задач, игр и работы с графикой. Радиоканальный интерфейс и радиус действия беспроводной связи до 10 метров позволяют вам свободно перемещаться, не беспокоясь о перепутанных проводах. Работает эта модель от одного элемента питания типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены батареек. Бренд Logitech является гарантией качества и надежности, предлагая продукцию, которая удовлетворяет потребности пользователей по всему миру. С мышью LOGITECH ваша работа станет более продуктивной и комфортной!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Logitech M190 BLUE (910-005925) – стоимость товара 850 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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