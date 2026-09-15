Мышь Logitech M190 BLUE (910-005925)
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M190 BLUE (910-005925)
Мышь LOGITECH - это идеальное сочетание стиля и функциональности для вашего ПК. Эта беспроводная мышь обладает элегантным дизайном в синих и черных тонах, что делает её современным дополнением к вашему рабочему месту. Легкая конструкция весом всего 90 граммов обеспечивает комфортное использование на протяжении всего дня, снижая усталость руки. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное отслеживание, идеально подходящее для выполнения повседневных задач, игр и работы с графикой. Радиоканальный интерфейс и радиус действия беспроводной связи до 10 метров позволяют вам свободно перемещаться, не беспокоясь о перепутанных проводах. Работает эта модель от одного элемента питания типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены батареек. Бренд Logitech является гарантией качества и надежности, предлагая продукцию, которая удовлетворяет потребности пользователей по всему миру. С мышью LOGITECH ваша работа станет более продуктивной и комфортной!
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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