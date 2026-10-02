Мышь A4Tech V-Track G3-200NS черный беспроводная USB (3but)
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech V-Track G3-200NS черный беспроводная USB (3but)
Мышь A4TECH — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с ноутбуками. Этот беспроводной манипулятор сочетает в себе удобство и технологичность, предлагая пользователю полезные особенности. Данная модель обладает оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, обеспечивающим точное и плавное перемещение курсора. Вес устройства составляет 180 г, что придаёт ему стабильность в использовании и делает манипуляции более уверенными. Мышь оснащена Bluetooth-интерфейсом, что позволяет легко подключаться к устройствам без лишних проводов. Радиус действия беспроводной связи достигает 15 метров, обеспечивая свободу перемещения и комфорт при работе. Для питания мыши требуется две батарейки типа AA, что гарантирует длительное время автономной работы. A4TECH предлагает изысканный дизайн в черном цвете, который идеально впишется в любую рабочую среду и подчеркнёт ваш стиль. Эта мышь — надежный спутник для вашего ноутбука, обеспечивая удобство и стабильную работу как в офисе, так и дома.
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Теги товара: С bluetooth, Для ноутбука, Для левшей
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Теги товара: С bluetooth, Для ноутбука, Для левшей
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