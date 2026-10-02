Мышь Defender MM-275 Red
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%480 руб. 820 руб.
В наличии
Код товара: 294001
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
480 руб. -41%
820 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х10
Вес, г.
110
Описание товара Мышь Defender MM-275 Red
Мышь беспроводная Defender MM-275 представляет собой функциональный аксессуар, который предназначен для работы с компьютером. Светодиодный датчик устройства гарантирует плавное и, при этом, быстрое позиционирование курсора, что позволяет комфортно пользоваться манипулятором. Defender Accura MM-275 предусматривает 6 кнопок, среди которых помимо кнопки, переключающей разрешение, кнопка прокрутки впередназад.
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Мышь беспроводная Defender MM-275 представляет собой функциональный аксессуар, который предназначен для работы с компьютером. Светодиодный датчик устройства гарантирует плавное и, при этом, быстрое позиционирование курсора, что позволяет комфортно пользоваться манипулятором. Defender Accura MM-275 предусматривает 6 кнопок, среди которых помимо кнопки, переключающей разрешение, кнопка прокрутки впередназад.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Defender MM-275 Red - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 480 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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