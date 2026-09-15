Мышь Acer OMW122 черный (ZL.MCEEE.00V)
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Характеристики
Описание товара Мышь Acer OMW122 черный (ZL.MCEEE.00V)
Мышь Acer – это универсальное и надежное устройство, идеально подходящее для работы за персональным компьютером. Выполненная в классическом черном цвете, эта проводная мышь весом всего 80 грамм удобна в использовании благодаря симметричной форме, подходящей как для правой, так и для левой руки. Модель оснащена оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что обеспечивает высокую точность и плавность движения курсора. Длина провода составляет 1.5 метра, что позволяет комфортно подключать мышь к устройствам без лишнего напряжения. Интерфейс подключения USB Type-A обеспечивает простоту и надежность соединения. Бренд Acer, известный своими качественными и доступными по цене техническими решениями, создал этот продукт с учетом всех современных требований пользователей, обеспечив удобство и производительность в работе.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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