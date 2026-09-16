Мышь A4Tech OP-720S black
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб.
В наличии
Код товара: 727488
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
510 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х4
Вес, г.
130
Описание товара Мышь A4Tech OP-720S black
A4TECH представляет универсальную проводную мышь, выполненную в стильном черном цвете. Эта мышь идеально подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая максимальный комфорт вне зависимости от предпочтений пользователя. Оснащена оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что гарантирует точное и плавное наведение курсора. Мышь подключается через интерфейс USB Type-A с помощью кабеля длиной 1.5 метра, что позволяет свободно перемещать устройство на рабочем столе. Дополнительным преимуществом являются бесшумные кнопки, которые обеспечивают тихую работу без лишнего шума. Мышь A4TECH станет отличным выбором для повседневного использования дома или в офисе.
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Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Страна производитель
Китай
A4TECH представляет универсальную проводную мышь, выполненную в стильном черном цвете. Эта мышь идеально подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая максимальный комфорт вне зависимости от предпочтений пользователя. Оснащена оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что гарантирует точное и плавное наведение курсора. Мышь подключается через интерфейс USB Type-A с помощью кабеля длиной 1.5 метра, что позволяет свободно перемещать устройство на рабочем столе. Дополнительным преимуществом являются бесшумные кнопки, которые обеспечивают тихую работу без лишнего шума. Мышь A4TECH станет отличным выбором для повседневного использования дома или в офисе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, игровые Logitech
Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, игровые Logitech
Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров
Мышь A4Tech OP-720S black - стоимость товара 510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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