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Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-13 (EX289489RUS) черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-13 (EX289489RUS) черная

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Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-13 (EX289489RUS) черная - фото 1
Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-13 (EX289489RUS) черная - фото 2
Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-13 (EX289489RUS) черная - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
лазерный
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
8 кнопок
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-13 (EX289489RUS) черная - фото 1
  • Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-13 (EX289489RUS) черная - фото 2
  • Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-13 (EX289489RUS) черная - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727452
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-13 (EX289489RUS) черная
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
лазерный
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
8 кнопок
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х4
Вес, г.
100

Описание товара Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-13 (EX289489RUS) черная

Мышь ExeGate - идеальный выбор для пользователей ПК, которым важны надежность и высокая производительность. Эта проводная мышь черного цвета оснащена лазерным сенсором с разрешением 4000 dpi, обеспечивающим точное и плавное перемещение курсора. Длина провода составляет 1,5 метра, что предоставляет свободу движения, сохраняя стабильное подключение через USB Type-A. Спроектированная специально для правой руки, мышь ExeGate обеспечивает удобный хват даже при длительном использовании. С весом всего в 78 граммов, она легка и маневренна, что делает ее отличным выбором для ежедневной работы и развлечений. Выбирайте ExeGate для комфортной и эффективной работы на вашем ПК.

Отзывы о товаре Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-13 (EX289489RUS) черная




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
лазерный
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
8 кнопок
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь ExeGate - идеальный выбор для пользователей ПК, которым важны надежность и высокая производительность. Эта проводная мышь черного цвета оснащена лазерным сенсором с разрешением 4000 dpi, обеспечивающим точное и плавное перемещение курсора. Длина провода составляет 1,5 метра, что предоставляет свободу движения, сохраняя стабильное подключение через USB Type-A. Спроектированная специально для правой руки, мышь ExeGate обеспечивает удобный хват даже при длительном использовании. С весом всего в 78 граммов, она легка и маневренна, что делает ее отличным выбором для ежедневной работы и развлечений. Выбирайте ExeGate для комфортной и эффективной работы на вашем ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-13 (EX289489RUS) черная - купить по цене 430 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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