Мышь Oklick 455MW Black USB
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Характеристики
Описание товара Мышь Oklick 455MW Black USB
Мышь Oklick — это отличное решение для пользователей ПК, которые ценят комфорт и стиль. Эта беспроводная мышь черного цвета оснащена современным оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, что обеспечивает плавное и точное управление курсором. Легкая и эргономичная, она весит всего 54 грамма и подходит для захвата правой рукой, что делает её идеальной для длительного использования без усталости. Мышь Oklick обладает радиусом действия беспроводной связи до 10 метров, что позволяет работать на значительном расстоянии от компьютера, не теряя при этом качества связи. Подключение осуществляется через радиоканал, что обеспечивает стабильное соединение без задержек и помех. Питание мыши осуществляется от двух батареек типа AAA, что позволяет работать длительное время без смены элементов питания. Мышь Oklick — это сочетание функциональности, удобства и современного дизайна, подходящего для работы и развлечений.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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