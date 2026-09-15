Мышь Defender NEXUS MS-195 BLACK (52195)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб.
В наличии
Код товара: 650688
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
370 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Габариты (ШxВxД), мм
40х68х126
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х5
Вес, г.
150
Описание товара Мышь Defender NEXUS MS-195 BLACK (52195)
Недорогая функциональная беспроводная мышь. Главные преимущества модели: бесшумные кнопки, силиконовое колесо прокрутки, приятное прорезиненное покрытие и симметричная обтекаемая форма.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитМышь Acer OMW136 (ZL.MCEEE.01A) черный
-
В наличииЦена 370 руб. 600 руб.93 руб. в СплитМышь Defender Datum MM-285 черный
-
В наличииЦена 370 руб. 590 руб.93 руб. в СплитМышь Gembird MOP-400-B dark blue
-
В наличииЦена 380 руб. 620 руб.95 руб. в СплитМышь Defender MM-310 Black
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитМышь Nakatomi MOG-08U USB Black
-
В наличииЦена 380 руб. 610 руб.95 руб. в СплитМышь Gembird MUSW-360-LM
-
В наличииЦена 380 руб. 724 руб.95 руб. в СплитМышь Oklick 488MW черный
-
В наличииЦена 380 руб. 650 руб.95 руб. в СплитМышь Acer OMW011 (ZL.MCEEE.002) черный/синий
-
В наличииЦена 380 руб. 620 руб.95 руб. в СплитМышь Defender MM-495 Black (52495)
-
В наличииЦена 380 руб. 740 руб.95 руб. в СплитМышь беспроводная Sven RX-515SW чёрная
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитМышь DX-101, USB, чёрный
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитМышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.030) белый
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Габариты (ШxВxД), мм
40х68х126
Страна производитель
Китай
Недорогая функциональная беспроводная мышь. Главные преимущества модели: бесшумные кнопки, силиконовое колесо прокрутки, приятное прорезиненное покрытие и симметричная обтекаемая форма.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Defender NEXUS MS-195 BLACK (52195) - стоимость товара 370 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь Defender NEXUS MS-195 BLACK (52195)