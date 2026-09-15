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Мышь Defender NEXUS MS-195 BLACK (52195) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Defender NEXUS MS-195 BLACK (52195)

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Мышь Defender NEXUS MS-195 BLACK (52195) - фото 1
Мышь Defender NEXUS MS-195 BLACK (52195) - фото 2
Мышь Defender NEXUS MS-195 BLACK (52195) - фото 3
Мышь Defender NEXUS MS-195 BLACK (52195) - фото 4
Мышь Defender NEXUS MS-195 BLACK (52195) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
  • Мышь Defender NEXUS MS-195 BLACK (52195) - фото 1
  • Мышь Defender NEXUS MS-195 BLACK (52195) - фото 2
  • Мышь Defender NEXUS MS-195 BLACK (52195) - фото 3
  • Мышь Defender NEXUS MS-195 BLACK (52195) - фото 4
  • Мышь Defender NEXUS MS-195 BLACK (52195) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650688
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Defender NEXUS MS-195 BLACK (52195)
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Габариты (ШxВxД), мм
40х68х126
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х5
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Defender NEXUS MS-195 BLACK (52195)

Недорогая функциональная беспроводная мышь. Главные преимущества модели: бесшумные кнопки, силиконовое колесо прокрутки, приятное прорезиненное покрытие и симметричная обтекаемая форма.

Отзывы о товаре Мышь Defender NEXUS MS-195 BLACK (52195)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Габариты (ШxВxД), мм
40х68х126
Страна производитель
Китай
Описание
Недорогая функциональная беспроводная мышь. Главные преимущества модели: бесшумные кнопки, силиконовое колесо прокрутки, приятное прорезиненное покрытие и симметричная обтекаемая форма.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender NEXUS MS-195 BLACK (52195) - стоимость товара 370 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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