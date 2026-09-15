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Мышь беспроводная Sven RX-515SW чёрная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь беспроводная Sven RX-515SW чёрная

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Мышь беспроводная Sven RX-515SW чёрная - фото 1
Мышь беспроводная Sven RX-515SW чёрная - фото 2
Мышь беспроводная Sven RX-515SW чёрная - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь беспроводная Sven RX-515SW чёрная - фото 1
  • Мышь беспроводная Sven RX-515SW чёрная - фото 2
  • Мышь беспроводная Sven RX-515SW чёрная - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
380 руб.  740 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 503220
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мышь беспроводная Sven RX-515SW чёрная
380 руб. -49%
740 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х6
Вес, г.
160

Описание товара Мышь беспроводная Sven RX-515SW чёрная

Беспроводная мышь с бесшумными кнопками и симметричным дизайном. Благодаря точному оптическому сенсору с разрешением 1000 dpi модель хорошо работает практически на любой поверхности.

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Sven RX-515SW чёрная




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная мышь с бесшумными кнопками и симметричным дизайном. Благодаря точному оптическому сенсору с разрешением 1000 dpi модель хорошо работает практически на любой поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь беспроводная Sven RX-515SW чёрная - по цене 380 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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