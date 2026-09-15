Мышь беспроводная Sven RX-515SW чёрная
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%380 руб. 740 руб.
В наличии
Код товара: 503220
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
380 руб. -49%
740 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х6
Вес, г.
160
Описание товара Мышь беспроводная Sven RX-515SW чёрная
Беспроводная мышь с бесшумными кнопками и симметричным дизайном. Благодаря точному оптическому сенсору с разрешением 1000 dpi модель хорошо работает практически на любой поверхности.
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Беспроводная мышь с бесшумными кнопками и симметричным дизайном. Благодаря точному оптическому сенсору с разрешением 1000 dpi модель хорошо работает практически на любой поверхности.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Купить Мышь беспроводная Sven RX-515SW чёрная - по цене 380 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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